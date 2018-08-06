NBA》賭盤看好勇士新球季62.5勝 湖人重返季後賽

2018年08月06日 08:59 中時電子報 黃邱倫

根據美國媒體報導指出，拉斯維加斯博彩公司針對30支球隊進行新球季勝場數預測評估，擁有「五星戰線」的衛冕軍勇士，可望取得全聯盟最佳的62.5勝，緊追在後的是火箭，但與勇士之間有著8場的巨大差距。

勇士在今夏自由市場成功延攬考辛斯之後，新球季實力不降反升，國際賭盤不但看好金州大軍完成3連霸，而且在例行賽將沒有任何一支球隊能夠阻攔他們的步伐。

詹姆斯已連續13季帶領球隊闖進季後賽，包含連續8場殺進總決賽，今夏帶槍來到洛杉磯，而湖人則已連續5年無緣季後賽，身處競爭激烈的西區，詹姆斯能否終結湖人窘境？國際賭盤給出的答案是可以的。

2010年夏天詹姆斯遠赴邁阿密，第一個球季就幫助熱火增加11勝，2014-15情繫重返克里夫蘭的第一年，騎士多贏了20場。

上賽季湖人戰績35勝47敗，距離季後賽門檻還差了12場，詹姆斯改披紫金戰壕之後，將大幅提升球隊競爭力，湖人再次看到季後賽曙光。

國際賭盤認為新球季西區將有10支球隊能夠拿到超過40勝，勇士是唯一超過60勝的球隊，火箭54.5勝排名第二，雷霆50.5勝名列第三，湖人和爵士同為48.5勝，金塊47.5勝、鵜鶘45.5勝、灰狼44.5勝、馬刺43.5勝、拓荒者41.5勝，這樣一來勢必會有兩隊會被阻絕在季後賽大門外。

(中時電子報)