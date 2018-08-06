「狗然自得！」為毛小孩打造五心級寵物美容旅館

2018年08月06日 09:08 中時 盧金足

「狗然自得」店長孫睿成將毛小孩當成小孩子互動，除了環境、空調，曬太陽運動，也提供狗狗交朋友的社交空間。（盧金足攝）

「狗然自得」寵物美容旅館以優質吸客，店長孫睿成建議主人找寵物旅館時，要多注意環境及照護品質。（盧金足攝）

把狗狗當成小孩照顧！在「狗然自得」寄宿的毛小孩，享受安全感及開心的環境。（盧金足攝）

可愛的毛小孩不只是飼主寵物，還有親如家人的感情。（盧金足攝）

愛毛小孩的人，常限於生活空間不能養更多，「狗然自得」店長孫睿成為自己找到興趣與事業相輔相成的工作，還特別當毛小孩飼料等產品業務，全台跑透透取經寵物店照顧方式

，終於圓夢當寵物旅館店長，他說，以店為家，把狗狗當成小孩照顧，給牠安全感及開心環境，毛小孩住旅館，讓主人旅行或出差都安心。

「想要開一家最好的寵物美容旅館！」孫睿成自己也養了4隻毛小孩，為了24小時照顧寄宿的毛小孩，全天候駐店，動物旅館裡播放療癒的音樂，空調維持舒適體感，環境讓毛小孩有安定感之外，加上其他毛小孩的社交關係採開放性形式，寄宿的天數不管長短，毛小孩輕鬆自在不孤單。

如何選擇理想的寵物旅館？孫睿成以其投入毛小孩工作11年心得指出，第一個選擇是24小時都有專屬保母，如果狗狗住宿時晚上沒人照料，空調故障或狗一直吠叫，原因可能是卡住腳扭到，或被東西勾到，拖到早上才發現，影響救援毛小孩的黃金時間。

如何讓毛小孩感覺寄宿像在家一樣？孫睿成說，有的毛小孩不喜歡關籠子，對寄宿難免留下焦慮印象，他特別規畫綠草地跑道的活動空間，毛小孩既可以運動，還能認識新朋友，「與其他毛小孩互動，對狗來說是很開心的事！」

曾有毛小孩主人向孫睿成表示，載著寵物來寄宿，車子剛開到街角轉彎處，狗狗就興奮的搖尾巴，原來狗狗和小孩子一樣，如果去幼稚園覺得很有趣，下次還會想去，狗狗記憶力佳，有的跑再遠，都知道回家路和主人的味道。

孫睿成也建議，寄宿寵物旅館，可以先帶毛小孩來安親2、3小時或半天時間，避免主人明天要出國，今天帶狗來住宿，毛小孩會以為被遺棄，出現焦慮情緒，甚至拉肚子或抓門，先上「安親班」一樣，適應後沒有戒心，也融入環境，觀察與其他狗狗的社交情況。

曾有一隻視力和聽覺老化的高齡毛小孩，剛來時全身發抖，流露牠的不安，但在不受干擾的環境中不關籠，自己可以安心的走來走去，增加安全感，不必困坐籠中度日。

寵物旅館的毛小孩像旅人來來去去，來寄宿時，對孫睿成來說，每一隻都像家人歸來一樣，其中有隻秋田犬「珍珠」，最長時間住了半年，主人接回去時，他還會關心的詢問回家適應狀況，「因為晚上已習慣聽毛小孩在公共空間打架咬來咬去的聲音，忽然安靜的環境有點不習慣」，難掩愛狗店長的不捨心理。

「以狗為出發點設想的住宿空間！」孫睿成說，就像人需要空氣、陽光、水一樣，陽光對毛小孩很重要，狗不會講話，所以要仔細觀察牠的變化，自己從小就愛撿米克斯回家養，現在生活與工作都投入在寵物旅館與寵物美容，樂在工作。

他也透露讓毛小孩乖乖整修美容的撇步，毛小孩不要一來就美容，讓牠先玩2、3個小時，狗狗玩累了，寵物美容師在為狗美容打扮時，毛小孩不會焦燥的跳桌或踢翻工具，順利的為毛小孩打扮的漂漂亮亮。

(中時 )