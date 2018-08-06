桃園》獨派逼宮 牽扯到桃園的「競選看板」？

2018年08月06日 09:07 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

日前在親綠的新聞節目專訪上，行政院長賴清德對外界清楚表示「2020支持總統蔡英文」，這表態無疑是賴拒絕為獨派、深綠抬轎。對此，前民進黨桃園縣議員梁新武認為賴清德知道自己的一舉一動都會受到檢視，因此才會公開力挺蔡英文。他更觀察到桃園的競選看板，之前還有候選人掛出跟賴清德合照，現因避免有「逼宮」聯想，都換上和桃園市長鄭文燦的合照。

據港媒《中評社》報導，蔡英文上台後，獨派不滿蔡英文在兩岸關係上採取維持現狀的政策，以及遲遲不願處理前總統陳水扁的特赦案，欲藉由賴清德逼宮蔡英文。梁新武指出雖然獨派給蔡英文很大壓力，但是2020還是會由蔡英文拚連任，而賴清德也知道自己一舉一動都會被外界放大檢視，才會在親綠的新聞台上，親自力挺蔡英文選2020，只是政治局勢可能在2018地方選舉結束後有了改變。

梁新武也觀察到，原本桃園民進黨市議員參選人還會掛出跟賴清德合照，現在全都換成鄭文燦，除了因為賴清德支持度下降外，也避免有「逼宮」的負面聯想，不過也看不到參選人跟蔡英文合照選舉看板。在年底縣市長選戰中，最搶手的是鄭文燦，但鄭文燦不會跨縣市跟參選人合掛看板，因為會「增添想像空間」。

(中時電子報)