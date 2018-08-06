網球》只打兩場 詹詠然奪本季首冠

2018年08月06日 09:09 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

女網好手詹詠然今天從美國加州傳來捷報，她和捷克選手佩絲克（Kveta Peschke）搭檔參加聖荷西女網賽，於決賽6：4、6：1擊敗烏克蘭雙胞胎姊妹檔基珍諾克（Lyudmyla Kichenok/Nadiia Kichenok），拿下個人今年賽季第一冠。

聖荷西女網賽詹詠然和佩絲克是大會第一種子，兩人第一輪輪空，第二輪直落二過關，四強賽對手棄權，決賽花了68分鐘就獲勝，收下個人生涯第29座冠軍，也是繼去年10月香港公開賽後的第一座冠軍。

詹詠然透露，很開心跟佩絲克第一次合作就拿下冠軍，雖然有兩場比賽不戰而勝，但對我們來說也是挑戰，因為WTA規定賽後開始後，若選手尚未上場就不戰而勝，是不能算積分的，所以要小心翼翼不要下去打第一場就輸，這會被視為等同第一輪出局。

詹詠然並說：「在這裡有個很棒的一周，很享受獲得的支持，也謝謝佩絲克和我搭檔，儘管這只是我們唯一合作的比賽，不過還是很開心拿下冠軍。」

詹詠然去年和瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）搭檔，打下10座冠軍，並登上雙打世界第一，球季結束後辛吉絲宣布退休，詹詠然本季難覓合拍的搭檔，直到聖荷西封后之前都與冠軍沾不上邊，目前和佩絲克沒有要繼續合作，接下來要跟妹妹詹皓晴先拚雅加達-巨港亞運，是中華隊爭金希望之一。

(中時電子報)