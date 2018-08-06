網球》只打兩場 詹詠然奪本季首冠

詹詠然（左）和捷克佩絲克第一次搭檔就拿下冠軍，也是個人本季首冠，不過兩人目前沒有繼續在其他賽事合作的計畫。（取自詹詠然臉書粉專）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

女網好手詹詠然今天從美國加州傳來捷報，她和捷克選手佩絲克（Kveta Peschke）搭檔參加聖荷西女網賽，於決賽6：4、6：1擊敗烏克蘭雙胞胎姊妹檔基珍諾克（Lyudmyla Kichenok/Nadiia Kichenok），拿下個人今年賽季第一冠。

聖荷西女網賽詹詠然和佩絲克是大會第一種子，兩人第一輪輪空，第二輪直落二過關，四強賽對手棄權，決賽花了68分鐘就獲勝，收下個人生涯第29座冠軍，也是繼去年10月香港公開賽後的第一座冠軍。

詹詠然透露，很開心跟佩絲克第一次合作就拿下冠軍，雖然有兩場比賽不戰而勝，但對我們來說也是挑戰，因為WTA規定賽後開始後，若選手尚未上場就不戰而勝，是不能算積分的，所以要小心翼翼不要下去打第一場就輸，這會被視為等同第一輪出局。

詹詠然並說：「在這裡有個很棒的一周，很享受獲得的支持，也謝謝佩絲克和我搭檔，儘管這只是我們唯一合作的比賽，不過還是很開心拿下冠軍。」

詹詠然去年和瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）搭檔，打下10座冠軍，並登上雙打世界第一，球季結束後辛吉絲宣布退休，詹詠然本季難覓合拍的搭檔，直到聖荷西封后之前都與冠軍沾不上邊，目前和佩絲克沒有要繼續合作，接下來要跟妹妹詹皓晴先拚雅加達-巨港亞運，是中華隊爭金希望之一。

(中時電子報)

羽球》什麼滋味最好？ 戴資穎廣告秀演技
NBA》賭盤看好勇士新球季62.5勝 … NBA》新球季綠衫軍稱霸東區 騎士…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。