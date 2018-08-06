純情少女初見男網友 遭惡狼逞獸慾淫姦

2018年08月06日 09:14 中時電子報 張國欽

新北市一名即將升高1的15歲名少女，透過網路社群認識在北部當兵的19歲軍人，上月底，惡狼向少女表達渴望見上一面，兩人後來晚上11點，約在少女家附近1所小學外碰面，不料，惡狼竟露出淫臉餓撲少女，少女無力反抗慘被淫姦得逞，返家後言語異常被母逼問，才啜泣被男網友性侵的事，氣的少女母親馬上帶她到醫院驗傷，向警方報案。

這名現役軍人上月底放假沒回家，反從營區搭車北上到少女住家附近，並透過臉書成功約見少女，兩人初見面生澀互聊了幾句，男子便趁一片黑漆、四下無人，偷偷的跑進校園，並肩坐在溜滑梯上，不料彼此還未開口續聊，男子就將少女撲倒，少女因無力反抗，便任由對方蹂躪毀掉名節。

據蘋果報導，少女被辱後啜泣不語，男子竟留她一人轉身離開，少女用發抖的雙手傳訊向好友求救「我被網友性侵了」，返家後因發抖低啜，其母直覺有異，經逼問，才知愛女遭男網友淫姦，氣的少女大罵，隨即拉著愛女到醫院驗傷，並向轄區警報案。

警方調閱校園內、外監視器畫面，鎖定一名役男涉有嫌疑，近日將由其服役單位長官陪同到案說明。但無論雙方是否合意，該惡狼已犯下淫姦幼女罪與強制性交罪，最重恐面臨10年以下徒刑。

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(中時電子報)