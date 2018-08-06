台北》北市得票率若跌破基本盤 民進黨內將掀紛亂？

圖為民進黨推出的台北市長參選人姚文智（中）。（資料照,張鎧乙攝）

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中時電子報
／綜合報導

民進黨台北市長參選人姚文智的民調低迷，在許多民調中都吊車尾，日前更在網路民調中墊底，僅獲得5.4%的支持率。對於許多綠營人士憂心北市選舉創新低，恐還會跌破基本盤，資深媒體人陳敏鳳指出，一旦這場選舉跌破民進黨過去得票記錄，將可預見黨內的紛亂，黨內權力的變動也是自然。

台北市長選戰，現任市長柯文哲在許多民調中都保持領先，國民黨推出的參選人丁守中則暫居第二，姚文智則總是在第三名，且支持度持續下降。面對姚文智的選情持續低迷，曾一度傳出若民調不能超過15%，將會選前換將說法，雖遭到民進黨方面否認，也顯示綠營對北市選情的憂慮。

若民進黨在台北市的選情真如預期慘，誰該負最大的責任，是候選人還是黨中央？陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，雖然目前矛頭指向候選人對於選舉不夠積極，且黨中央似乎將重兵布署在新北，但對於候選人的作為是不是一切的關鍵點？陳說若黨主席有明確表態之意，怎麼還有議員、里長公開不挺綠。

陳敏鳳說作為中央執政的主政者蔡英文，罵前總統、罵任何批評者，就是不罵柯文哲，陳說這跟國民黨主席吳敦義為何堅持新竹縣選舉要打破制度一樣。她說吳敦義和蔡英文都提不出一個合理解釋，「吳敦義選後勢必要遭到檢討的，難道蔡英文不用嗎？」

(中時電子報)

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