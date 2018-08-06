「青蛙王子」秀歌喉！週六來動物園聽「呱呱呱」

2018年08月06日 09:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「青蛙王子」故事從小就知道！小青蛙「呱呱呱」！然你可知道嗎？隨著愈來愈多農地休耕和人類對牠們生存環境的干擾，台北赤蛙愈來愈少

動物園將復育的幼蛙野放在園區濕地環境中，晚上若仔細聆聽，或許就有機會聽到臺北赤蛙很細小的叫聲「嘰」、「嘰」。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園「2018動物夏夏叫-全能保育員」，本周六(8月11日)將推出「台北赤蛙之夜」，晚上5點歡迎到大門口內廣場前，參加舞台「粒粒皆辛苦」競賽活動，先測試一下你的細心程度，7點接著到兩棲爬蟲館，聽台北赤蛙的保育員分享工作經驗。

2周後保育員再一次將台北赤蛙孵化失敗的卵粒移除，以精準計算孵化率。（台北市立動物園提供）

台灣原生的青蛙有33種，台北赤蛙本來是台灣平地常見的蛙種，但由於農藥及肥料的濫用、棲地減少及破碎化等衝擊，目前全台只出現在新北萬里、桃園楊梅及龍潭、台南官田、屏東內埔及萬巒等零星的幾個埤塘，牠們的分布與野外族群岌岌可危，也因此被列為珍貴稀有保育類動物。

剛變態上岸的台北赤蛙幼蛙。（台北市立動物園提供）

台北動物園2014年啟動台北赤蛙保育繁殖計畫，人工悉心照養的成熟雌蛙產卵量一次平均400-500顆卵，甚至有破千的紀錄，卵徑1.2公厘，但要確定牠們的孵化率，卻不是那麼容易，保育員得先用滴管將卵一粒一粒的計算，2周後再一次將孵化失敗的卵粒移除，才能精準地計算出孵化率。這回動物園模擬保育員的復育任務，設計出「粒粒皆辛苦」活動，歡迎你來挑戰。

保育員將台北赤蛙的卵用滴管一粒一粒吸到湯匙裡以計算數量。（台北市立動物園提供）

動物園精進人工照養技術，將復育的幼蛙野放在園區濕地環境中，晚上參觀動物園時若仔細聆聽，或許就有機會聽到台北赤蛙很細小的叫聲「嘰」、「嘰」。

8月11日歡迎到動物園參加「2018動物夏夏叫-全能保育員－台北赤蛙之夜」，全程聽完Keeper's Talk並加入FB粉絲專頁者，即可獲得當週主題動物徽章！

(中時電子報)