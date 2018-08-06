麥寮港的藍鯨--除汙船「麥寮海洋號」

2018年08月06日 10:42 中時 廖德修

「麥寮海洋號」除汙作業會打開前艙，吸進被汙染的海水。（廖德修攝）

「麥寮海洋號」由一位28歲的帥哥駕駛。（廖德修攝）

舉世最大的生物藍鯨進食方式很奇妙，張開大口吸進海水後，磷蝦、小魚吞下肚，過濾後的海水排出體外。台灣唯一的專業除汙工作船「麥寮海洋號」，大小就和一頭藍鯨差不多，除汙方式也很像，能將海面的浮油吸入船內，再用物理方式進行油水分離，回收油品的純度高達99％，乾淨的海水則排回海中。

麥寮工業港管理公司港安組長陳健興指出，麥寮海洋號抵達除汙地點會打開前艙，伸出7米寬的集油臂，將油汙吸入船內，讓油浮在上層，水由船底排出，油就存在船中。如果海漂垃圾多，船前也有攔汙閘，避免垃圾進入船內，並可經由攔油臂將雜物舉起、裝入太空包，吊到其他船上或岸上。

麥港公司協理蔣奇璋說，麥寮海洋號亦可透過機具將回收油輸送至其他工作船，本身繼續除油作業，以節省回港卸油時間。而且船是用鋁合金打造，不僅重量輕、速度快，碰撞時也不會產生火花，以免引燃海面的浮油。

台塑企業是在2015年以新台幣1.7億餘元，向法國ECOCEANE造船廠購入麥寮海洋號，不過至今尚未進行過除油任務。但台灣近年來不是發生過數起漏油事件？如2016年3月石門外海的「德祥台北輪」擱淺事件，造成油料外洩，嚴重汙染北海岸。

蔣奇璋解釋，麥寮海洋號速度雖可達13節，能擋5級風，但並非無敵鐵金剛，有時事故發生時風浪太大，還是得評估自身的安全。且德祥台北輪擱淺事件發生後，麥寮海洋號曾開到台北港待命，但因油汙很快擴散到海岸而無用武之地。

蔣奇璋說，麥寮海洋號執行任務時確實有一套收費標準與評估模式，不過發生事故的船隻通常都有保險，不必擔心事後收不到錢。更何況清除油汙、避免汙染，往往急如星火；因此只要環保署一聲令下，麥寮海洋號一定出動。

陳健興則說，雖然麥寮海洋號尚未出過除油任務，但這套除汙原理曾得過法國的設計獎，同型船也曾於2010年墨西哥灣發生嚴重汙染事件時協助除油，性能頗具口碑。

麥寮海洋號船身長25公尺、寬7公尺，淨噸位47.45噸，油回收率每小時120立方公尺，滿載油汙體積則為150立方公尺。且具有消防功能，船身兩側有消防炮，可打出百米水柱協助滅火，充當消防船使用。

台塑企業總管理處安全衛生環保中心副總經理吳宗進指出，麥寮海洋號每月的維持經費約60萬元，加上人事成本、當初的購船費用，都是必要的投資；不僅可讓港口多了一層安全保障，萬一台灣四周海面出現浮油汙染，它也會是除油急先鋒。

(中時 )