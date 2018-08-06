大數據分析 毒品交易熱點曝光

大數據分析強化見警率，警查獲毒品犯。(警方提供)

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呂筱蟬
大數據分析強化見警率，警查獲毒品犯。(警方提供)

桃園市大園警分局近日依據新世代反毒策略，運用大數據資料並結合監錄系統，分析轄內毒品治安顧慮人口常出沒之地點加強巡邏查緝。大園派出所5日在涉毒熱點巡邏時，發現38歲的周男騎車形跡可疑，上前盤查後當場查獲1小包安非他命，警詢後依毒品罪送辦。

大園派出所副所長林藝閔表示，近期分析轄內查獲的毒品案件相關資料後，發現一處產業道路周邊常有毒品人口出沒，可能為毒品交易熱點，為免打草驚蛇，故於5日中午編排便服員警於該處埋伏，過程中看見一名男子騎車形跡可疑，員警利用車牌查詢車主資料，發現周姓駕駛有多項毒品前科，於是立即通報附近巡邏的制服警力前來協助盤查。

周男於盤查時雖聲稱來附近找朋友，但他神色慌張，對員警問話避重就輕，警方經其同意檢查隨身攜帶物品，果然在機車吊掛飲料袋內發現1小包安非他命(1.09公克)，周嫌見事跡敗露只好坦承施用及持有，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

大園警方表示，為防制毒品危害，將持續落實執行安居緝毒專案，運用大數據資料庫，分析涉毒熱點加強巡邏和向上溯源追查毒品來源，並持續提升毒品調驗率，避免毒品人口流竄，期能澈底打擊毒品犯罪。

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(中時 )

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