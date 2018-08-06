兩隻斑海豚的家--麥寮工業港

2018年08月06日 10:41 中時 廖德修

麥寮工業港的岸電設施。（廖德修攝）

麥寮工業港船舶進港後進行貨品卸載。（廖德修攝）

這兩年來最令麥寮工業專用港人員自豪的是，有兩隻斑海豚長期在港內駐足流連，似乎已經以港為家。這也證明麥寮港內生態豐富、食物充足。日前媒體團參觀「麥寮海洋號」除汙演練時，其中一隻還浮出水面亮相；但可能因除汙船速度不快，海豚很快就失去追逐興趣，消失在港內。

麥寮港是由台塑投資興建與管理維護，已被納入歐盟綠港標章，是一座環保綠港。麥港公司港安組長陳健興表示，目前港勤船靠舶時已全部使用低壓岸電，規劃興建的高壓岸電則供20萬噸以上巨輪使用，預定明年3月底以前完工。為鼓勵船隻使用岸電，目前是免費供電。

麥港公司協理蔣奇璋則說，已要求船隻距港口20浬需減速至12節以下，預估可降低10％排汙量。距港口12浬並須改用含硫量低於0.5％的燃料油，麥寮也是國內首座管制高硫燃油（含硫量3.5％）的港口；目前港方先要求台塑船舶遵守規定，明年1月1日所有進港船隻一體適用。

有人質疑這要如何查核？蔣奇璋說，其實很簡單，只要查閱船長的工作日誌以及用油紀錄，從油品的消耗量就可推算出，而這些資料均不致造假，不遵守規定的船隻就禁止再入港進行作業。

還有船舶停靠期間的生活廢棄物、廢汙油水一律回收，不得直接排入港內。裝卸油品時全程均須圍設攔油索，以保護港內生態。也因此，蔣奇璋說，麥寮港內聞不到像基隆、高雄等港口的特殊味道，水質也相當良好。

蔣奇璋還透露，港區嚴格禁止釣魚，但就是有職業釣客從各地前來，在麥寮租屋居住，利用夜間冒險潛入防坡堤垂釣。據說一個晚上漁獲量可達數十斤，一個月賺個10幾萬元不成問題，可見麥寮港的生態完整，已有許多高經濟價值魚類在港區內外繁殖。

至於岸電設施固然可大幅減低空汙，但也有人指出，其實每艘船的規格、用途不同，不一定能夠與岸電設施完全配合，絕不像使用插頭接上電源那麼容易。像貨櫃船使用港口吊車裝卸貨物，船舶本身用電量低且裝卸速度快，使用岸電當然很合適。但像化學船或油品船，本身就是一座工廠，用電量極大，岸電設施未必能夠應付，若長期免費使用更將增加港口的營運成本。

例如美國加州規定進港船隻可使用岸電、用低硫油發電，或加裝環保設備減低排放量，三者擇一即可，國內卻規定都要做到。但是台灣的國際地位並非舉足輕重，如果強勢要求外籍船舶，久之外船可能不到台灣的港口停靠，這一點在制定環保規定時也應列入考慮。

(中時 )