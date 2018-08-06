NBA》自由市場操作 湖人不如預期 勇士喜獲豐收

2018年08月06日 09:53 中時電子報 黃邱倫

美國媒體今天針對各隊在今夏的自由市場操作做出了評比，湖人雖成功延攬詹姆斯，但整體而言不如預期，勇士在留住杜蘭特之後，又以低價招攬了考辛斯，可說是喜獲豐收。

獲得A級評比的共有5隊，除了勇士外，還有籃網、塞爾提克、溜馬與雷霆。當外界不看好的情況下，雷霆說服了保羅喬治留下來，實屬不易。

名列第二檔次的球隊以火箭為首，續留保羅與卡培拉，但損失了阿里查和巴莫特，即將迎來安森尼。同為第二檔次的球隊有鵜鶘、快艇、金塊、公鹿、暴龍、老鷹、尼克、爵士、魔術。

不如預期的第三檔次球隊有湖人、馬刺、小牛、七六人、拓荒者。自由市場開起第一天湖人就獲得詹姆斯，可惜接下來沒有任何驚喜，與保羅喬治和里歐納德都失之交臂，找來史蒂芬斯、隆多、麥基等雇傭兵，一旦沒能掌控好將成為球隊毒瘤。

屬於第四檔次的球隊有太陽、國王、活塞、熱火、巫師。進入重整階段的太陽，在選秀會上獲得狀元郎艾頓，自由市場得到阿里查，但在競爭激烈的西區，想要出頭天恐怕不容易。

不及格的第五檔次有騎士、黃蜂、公牛、灰狼和灰熊。騎士無疑是今夏自由市場操作最失敗的球隊，球團沒有明確方向，少了詹姆斯之後不但跌出爭冠行列，而且還可能無緣季後賽，更何況用4年1.2億美元留下洛夫，價碼過於偏高。

(中時電子報)