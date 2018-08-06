台北》扮卡通人物宣傳 丁守中要幫台北市鎖螺絲釘

2018年08月06日 14:02 中時 周毓翔 、 王英豪

國民黨台北市長參選人丁守中6日舉行「丁守中 幫台北上緊螺絲」主視覺發布記者會。公開競選主視覺與選戰主標語，上緊螺絲是因為柯文哲執政三年來螺絲掉滿地，需要有人來幫台北上緊螺絲，同時也會整理出柯文哲主政下的八大爛攤子提出質疑。 （王英豪攝）

國民黨台北市長參選人丁守中6日舉行「丁守中 幫台北上緊螺絲」主視覺發布記者會。公開競選主視覺與選戰主標語，上緊螺絲是因為柯文哲執政三年來螺絲掉滿地，需要有人來幫台北上緊螺絲，同時也會整理出柯文哲主政下的八大爛攤子提出質疑。 （王英豪攝）

國民黨台北市長參選人丁守中6日舉行「丁守中 幫台北上緊螺絲」主視覺發布記者會。公開競選主視覺與選戰主標語，上緊螺絲是因為柯文哲執政三年來螺絲掉滿地，需要有人來幫台北上緊螺絲，同時也會整理出柯文哲主政下的八大爛攤子提出質疑。 （王英豪攝）

國民黨台北市長參選人丁守中今天打扮成英國卡通人物「建築師巴布」的形象公布競選主視覺，以「幫台北上緊螺絲」為主題，正式公開競選主視覺與選戰主標語「台北未來．在手中」，宣示選戰正式起跑。丁守中批評台北市長柯文哲執政讓台北市螺絲釘掉滿地，他也引用卡通台詞「can we fix it？yes we can！」

丁守中表示，這次主視覺設計的靈感，來自一位市民親自交給他一顆從大巨蛋鬆脫下來的鏽蝕螺絲釘，這顆沒拴緊的螺絲釘，代表柯文哲市政鬆散的普遍現象。另外一個重要的意涵，是螺絲釘象徵務實專注，堅忍不拔的精神，與丁守中的特質十分相符。而LOGO的螺絲釘設計，造型類似用手高舉TAIPEI的字首T，象徵台北的未來掌握在市民的手中。

丁守中認為，偉大的城市，從每個小螺絲釘開始做起，台北是一個成熟的優質城市，民間蘊藏極為豐富的資源與人才，市長最重要的工作是上緊市政團隊的螺絲釘，整合專家規劃城市願景，提升城市競爭力，強化市政效率協助市民生活所需，而這些特質，正是丁守中的專長，他有信心重振台北的優勢，拼出台北的驕傲。

丁守中更對柯文哲的八大爛攤子提出嚴重質疑，不論是大巨蛋、都更、招商、公宅、公托、內湖交通、北藝中心、北部流行音樂中心，柯文哲的執政成績簡直是一本糊塗帳，並宣示柯文哲做不到的，丁守中承諾說到做到。

(中時 )