台北》扮卡通人物宣傳 丁守中要幫台北市鎖螺絲釘

國民黨台北市長參選人丁守中6日舉行「丁守中 幫台北上緊螺絲」主視覺發布記者會。公開競選主視覺與選戰主標語，上緊螺絲是因為柯文哲執政三年來螺絲掉滿地，需要有人來幫台北上緊螺絲，同時也會整理出柯文哲主政下的八大爛攤子提出質疑。 （王英豪攝）

友善列印
中時
國民黨台北市長參選人丁守中6日舉行「丁守中 幫台北上緊螺絲」主視覺發布記者會。公開競選主視覺與選戰主標語，上緊螺絲是因為柯文哲執政三年來螺絲掉滿地，需要有人來幫台北上緊螺絲，同時也會整理出柯文哲主政下的八大爛攤子提出質疑。 （王英豪攝）
國民黨台北市長參選人丁守中6日舉行「丁守中 幫台北上緊螺絲」主視覺發布記者會。公開競選主視覺與選戰主標語，上緊螺絲是因為柯文哲執政三年來螺絲掉滿地，需要有人來幫台北上緊螺絲，同時也會整理出柯文哲主政下的八大爛攤子提出質疑。 （王英豪攝）
國民黨台北市長參選人丁守中6日舉行「丁守中 幫台北上緊螺絲」主視覺發布記者會。公開競選主視覺與選戰主標語，上緊螺絲是因為柯文哲執政三年來螺絲掉滿地，需要有人來幫台北上緊螺絲，同時也會整理出柯文哲主政下的八大爛攤子提出質疑。 （王英豪攝）

國民黨台北市長參選人丁守中今天打扮成英國卡通人物「建築師巴布」的形象公布競選主視覺，以「幫台北上緊螺絲」為主題，正式公開競選主視覺與選戰主標語「台北未來．在手中」，宣示選戰正式起跑。丁守中批評台北市長柯文哲執政讓台北市螺絲釘掉滿地，他也引用卡通台詞「can we fix it？yes we can！」

丁守中表示，這次主視覺設計的靈感，來自一位市民親自交給他一顆從大巨蛋鬆脫下來的鏽蝕螺絲釘，這顆沒拴緊的螺絲釘，代表柯文哲市政鬆散的普遍現象。另外一個重要的意涵，是螺絲釘象徵務實專注，堅忍不拔的精神，與丁守中的特質十分相符。而LOGO的螺絲釘設計，造型類似用手高舉TAIPEI的字首T，象徵台北的未來掌握在市民的手中。

丁守中認為，偉大的城市，從每個小螺絲釘開始做起，台北是一個成熟的優質城市，民間蘊藏極為豐富的資源與人才，市長最重要的工作是上緊市政團隊的螺絲釘，整合專家規劃城市願景，提升城市競爭力，強化市政效率協助市民生活所需，而這些特質，正是丁守中的專長，他有信心重振台北的優勢，拼出台北的驕傲。

丁守中更對柯文哲的八大爛攤子提出嚴重質疑，不論是大巨蛋、都更、招商、公宅、公托、內湖交通、北藝中心、北部流行音樂中心，柯文哲的執政成績簡直是一本糊塗帳，並宣示柯文哲做不到的，丁守中承諾說到做到。

(中時 )

台北》北市得票率若跌破基本盤 … 雲林》李進勇真情告白：雲林是我…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。