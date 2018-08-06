2018國家卓越建設獎揭曉 中市建設局勇奪3座

2018年08月06日 10:44 中時 盧金足

「水湳國際會展中心」在「2018國家卓越建設獎-最佳規畫設計類卓越獎」摘金。（圖／台中市府提供）

日本建築師妹島和世設計的「台中綠美圖」首創結合圖書館與美術館複合式功能，「公園中的圖書館、森林中的美術館」，榮獲「2018國家卓越建設獎-最佳規畫設計類卓越獎」。（圖／台中市府提供）

「台中市南屯國民運動心興建工程」為台中市第一座社區休閒型場館，拿下「2018國家卓越建設獎-最佳施工品質類金質獎」。（盧金足攝）

台中市公共工程品質與國際標準接軌！社團法人中華民國不動產協進會暨世界不動產聯盟台灣分會共同主辦「2018國家卓越建設獎」，評選結果出爐，台中市政府建設局興建的「台中市南屯國民運動心興建工程」勇奪「最佳施工品質類金質獎」，台中市新建工程處執行的「台中綠美圖」、「水湳國際會展中心」雙雙獲得「最佳規畫設計類卓越獎」。

主辦國家卓越建設獎的單位中華民國不動展協進會，為世界不動產聯合會之一員，台中市獲獎，重大建築工程及規畫設計成績優異，台中市長林佳龍6日上午市政會議表揚並接受獻獎，肯定建設局在重大工程堅持品質的努力與成果，重大工程建設從規畫設計到施工，最後完工都能如質如期地最高品質標準來執行，獲得全國性獎項榮耀。

台中市府建設局長黃玉霖表示，發揚公共建設追求卓越的精神，建設局在「2018國家卓越建設獎」，一舉拿下3座等同世界級榮耀的桂冠，也是世界級標準對台中市政府工程品質的肯定，市府團隊會持續以最高標準，精進公共工程，創造大台中優質的都會生活。

榮獲獎項的「台中綠美圖新建工程」以及「水湳國際會展中心新建工程」，皆位於全國首座智慧城中城的「水湳智慧城」內，水湳智慧城目前中央公園預計今年8月完工，搭配水湳智慧停車場及水資源回收中心這兩個已完工的基礎建設，及已開工的中台灣電影中心、台中綠美圖、轉運中心、智慧營運中心及國際會展中心這五大亮點建設，將是台中下一個在國際上發光發熱的亮點。

「台中綠美圖」首創結合圖書館與美術館複合式功能，「公園中的圖書館、森林中的美術館」，由日本建築師妹島和世以Rough Crystal，意味尚未琢磨的水晶強烈外型，由8個大小不一的建築空間所構成，彼此互相連結，呈現既原始又純淨的意象。

此外，遮蔭廣場的設計讓出地面的遮蔭廣場與公園平順連接，室內與室外使自然與人文相融，民眾可以從場館各個方向進入，找到屬於自己的空間。

值得一提的是，金屬擴張網的立面，讓室內室外因不同天候跟時段，呈現不同的光線與色彩，這些巧思透過設計，讓整座「台中綠美圖」是森林公園裡的美麗圖畫、一件藝術品，展現耀眼光芒，勇奪「2018國家卓越建設獎-最佳規畫設計類卓越獎」。

另一座同樣摘下「2018國家卓越建設獎-最佳規畫設計類卓越獎」的「水湳國際會展中心」，由台灣大壯聯合建築師事務所及何鴻志建築師事務所與日本株式會社佐藤總合計畫(AXS)共同規劃設計。

水湳國際會展中心結合展覽館及會議中心，總樓地板面積13萬4650平方公尺，建築物高度為40公尺，採地下2層地上5層的鋼骨鋼筋混凝土構造，設計概念以寬而輕的量體坐落於中央公園內，採「白、灰」色基調，結合周邊景觀的「綠」，形成整體環境優柔「綠、白」色彩之融合。

設計亮點還有在地面層創造的市民廣場，一樓以大樹之門「Tree Gate」為發想，營造水湳經貿大門的意象之外，也是結合活動、藝文、散步、遊戲的市民廣場，形塑出串聯開放空間呼應整個中央公園，打造台中市發展成國際會展城市。

叫我第一名！另一勇奪「2018國家卓越建設獎—最佳施工品質類金質獎」的「台中市南屯國民運動心興建工程」，106年底完工、107年5月27日由林佳龍主持揭幕開放使用，也是台中市第一座社區休閒型場館落成使用。

南屯國民運動中心場館，擁有綜合球場、羽球、桌球、韻律教室、體適能中心及室內游泳池六大核心項目外，建築更融入地方歷史文化，造型元素融入外觀；且以退縮留設空地與人行道結合，讓人行步道空間寬敞，沒有壓迫感，同時也確保鄰近南屯國小學童、老人及行動不便者等之行走安全。

特別設計，方便南屯國小學童學習游泳等課程，建立便捷學習通道門，利用目前公有室內停車場使用需求時間差，連通共用出入口，並增加人行步道安全性，發揮一加一大於二的使用率。

新植綠樹以在地樹木為主，保護在地生態；同時結合周邊動線，帶來更多人潮，讓社區居民不再受天候影響，擁有更多元性運動的平價國民運動中心。

(中時 )