駁3度摔女！日籍藝人否認虐嬰：女兒撞到鎖骨

駁3度摔女，日籍藝人臉書發文否認虐兒。（圖取自臉書）

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中時電子報
/綜合報導

台北市文山區5日晚間驚傳虐嬰事件，一名在台日籍藝人遭爆是命危的4月大女嬰生父，今日籍藝人於臉書發文，澄清他非外傳的3度重拋女嬰，稱女兒是「不小心撞上鎖骨」。

日籍藝人今於臉書發文，強調他非外傳，將未滿4個月女嬰摔在地板三次，也沒有虐待女兒的情形。他指出，4日在家照顧女兒，發現女兒呼吸異常，抱起來安撫，不料女兒突然全身癱軟，往下滑落，他在接起過程，不慎讓女嬰撞到他的鎖骨，趕緊打電話給妻子，並送往萬芳醫院急救。

日籍藝人表示，外界傳女嬰「全身紅腫」完全是補風捉影，實際情形是女兒身上長紅疹，外界種種揣測對他們夫妻而言，無非是「二度傷害」，他盼外界勿做不理性評論，給他們夫妻一點空間。

下為日籍藝人聲明:

1.本人並沒有如報導所稱將未滿四個月寶寶摔在地板三次，也沒有虐待心愛寶貝女兒的情形。8月4日晚間，因小姨子來訪，基於體諒妻子平日照顧小孩的辛勞，便讓小姨子與妻子一起外出用餐，放鬆一下，由我在家照顧寶寶，與寶寶玩了一會兒之後，寶寶睡著了，但後來發現寶寶呼吸有異常，便抱起來安撫，卻發現寶寶全身癱軟，不慎往下滑落，當時緊張用抱著女兒後頸的手掌撈起來，寶寶的額頭不小心撞上我的鎖骨位置。後來我想要泡奶粉給寶寶喝，因為寶寶突然掙扎並揮舞雙手，又往下滑落，我趕緊再撈回寶寶，女兒的額頭、鼻梁再次撞上我的鎖骨，後來發現寶寶情況不對勁，趕緊打電話給妻子，期間不到一小時。

2.妻子回來後，我們立即將寶寶送醫，醫生檢查後建議要到大醫院做更精密檢查，我們立刻叫救護車協助轉院到萬芳醫院檢查，約七點三十左右到萬芳醫院急診室就醫，我們不敢耽誤任何時間，只希望寶寶能平安，對於警方的詢問也完全配合，無絲毫隱瞞。

3.詎料，部分媒體在未經查證下，竟大肆報導寶寶疑遭虐等不實言論，造成我們及親友二度傷害；部分媒體及網友甚至挖出某張寶寶剛洗完澡，身上有紅點的照片稱「寶寶全身紅腫」？！完全是捕風捉影，實際上，照片中寶寶身上是長紅疹，當時有詢問過醫生，醫生說正常。我們完全沒有任何虐待寶寶的情形。

4.身為新手父母，我們或許不夠熟練，但我們對寶寶的愛絕對是不可言喻及替代的，目前我們心愛的寶寶仍在醫院觀察，現在唯一能做的，就是請大家為寶寶集氣，讓她早日康復！並懇請媒體及各界給予我們空間，體諒我們沒有心思接受任何採訪，也莫再以訛傳訛，並請視聽大眾保持冷靜，勿作不理性評論，造成傷害的擴大，謝謝大家關心。

(中時電子報)

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