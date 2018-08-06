台南》紀念噍吧年抗日事件 黃偉哲籲建紀念碑

2018年08月06日 10:26 中時 程炳璋

台灣抗日烈士103年前的8月在玉井發動反日行動，雖起義失敗，仍被後代傳頌，台南市每逢7、8月都有噍吧年事件紀念活動，民進黨台南市長提名人黃偉哲6日到中西區當年抗日烈士的受審地，呼籲應興建一座紀念碑，完成附近司法文化園區最後一塊拼圖。

余清芳屏東縣人，當過警員與役所書記，都以解職、離職收場，官場不得意的他，參加宗教組織，開始以宗教力量鼓吹反日。

余清芳與江定兩人在103年前率領民眾從玉井發動抗日戰爭，稱為噍吧年事件，是台灣漢人有紀錄以來規模最大、吸生人數最多的武裝抗日行動，事後被捕人數高達1957人，兩人就義後，台灣的抗日行動從武裝暴力轉型為社會運動與政治訴求為主，

噍吧年事件中的人多在現今司法博物館的第三法庭審判，在目前所在的台南刑務所（前台南監獄）服刑。

台南市山區發起紀念噍吧年事件儀式多年，黃偉哲6日希望台南市應在事件人物的受審地建立一座紀念碑，除還原歷史之外，更完成附近司法文化園區的最後一塊拼圖。用紀念碑警惕台灣社會，預防未來對於人權的侵犯以及歷史的重演。

黃偉哲表示，包括原台南刑務所要道館與長官宿舍3棟古蹟房地，司法院已同意撥交市府，目前正辦理移撥程序，以現在身為立委的權責，也會盡力協助讓市府盡快取得管理自主權，將來如果有機會就任市長，更會進行古蹟修護及活化，與司法博物館形成「司法文化園區」。

(中時 )