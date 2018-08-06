獨家》好吃到不要不要的！世界甜點冠軍主廚台中開「L.Z.DESSART」精品甜點店

2018年08月06日 10:48 工商 姚舜

〈緋紅〉上用巧克力作的玫瑰花瓣，是透過雙手的溫度精巧捏製，上面並點綴了用糖漿作的「朝露」。製作過程必須「跟時間賽跑」，否則巧克力會溶掉。（攝影／姚舜）

〈L.Z.DESSART〉所有的蛋糕與甜點都是「手作藝品」，以大甲芋頭為內餡的蛋糕〈黛芋〉，用千層派皮環繞，再用編織狀的泡芙覆蓋，以繁複工序創造多層口感。（攝影／姚舜）

台中新增了一家世界級精品甜點店！在85度C連鎖咖啡創辦人、觀光股股王美食達人集團董座吳政學出資下，在2014年於挪威世界廚師協會(WACS)舉辦的「全球甜點廚師大賽」(GLOBAL PASTRY CHEFS CHALLENGE)得到世界甜點冠軍的陳立喆開設了一家「屬於自己的甜點店」─〈L.Z.DESSART〉。此一宛如「白宮」的精品甜點店，標榜主攻陳立喆手工藝術創作的「無框架甜點」，以及「視覺系」強烈的蛋糕、巧克力，且還有麵包與冰淇淋，產品多樣齊全，且款款精緻。

以大海鯨魚身形製作蛋糕，紅色的叫〈赤潮〉、白色的是〈泊流〉，前者以紅瑰露和野莓增艷提味，後者則有蜜漬檸檬的酸甜，外層並用閃亮的巧克力淋面與鯨魚的腹摺呼應。（攝影／姚舜）

〈L.Z.DESSART〉的魚形巧克力禮盒，是陳立喆以鸚鵡螺造形發想設計，珍珠白的盒身並有七彩雷射炫光，優雅與時尚兼具。（攝影／姚舜）

〈L.M.DESSART〉的魚形巧克力共有12款，每一款都有水果甘納許作內餡且各有「表情」，巧克力的表層極薄，是陳立喆花了2年時間研發。（攝影／姚舜）

這款手作甜點叫〈羽〉，乳香濃郁的焦糖費南雪作主體，以櫻桃果醬為主味的內餡甜酸交織，置頂的巧克力鵝有12片羽毛，其中有一片是黑色，形色味皆很誘人。（攝影／姚舜）

蘋果造形的甜點〈覓蘋〉，用了兩種不同蘋果中和口感，並共用了炒、榨、燉與削等廚技和工序製作。（攝影／姚舜）

位在台中市市民廣場邊中興街上的〈L.Z.DESSART〉，占地兩個樓層共約207坪，設有76個客席座位，店面以純淨白色為裝潢主要色系，寬敞、舒適且時尚優雅兼具，消費者除可外帶並可在店內坐下享受甜點麵包與下午茶。

以檸檬為造形發想設計的甜點〈檸潔〉，以慕斯、果香奶醬與酥菠蘿為餡，結合最外層的白巧克力共構演繹檸檬味，並用糖雕葉子綴飾。（攝影／姚舜）

〈L.Z.DESSART〉的甜點是放在陳立喆用巧克力雕塑的白色鯨魚上出餐，其中最左邊的正是冠軍作品〈水漾〉的縮小版。（攝影／姚舜）

冠軍作品〈水漾〉的縮小版，白鯨的內餡有櫻桃酒慕斯與百香果風味巧克力，底層是堅果花生脆餅。（攝影／姚舜）

〈蜜妃〉是由慕斯、布蕾和菠蘿酥餅，以及蛋白糖霜共構的甜點，口感與味道層次豐富。（攝影／姚舜）

口感介於麵包與蛋糕間的〈L.Z.義式水果托尼〉，內有以台灣古法封罐蜜漬的柳橙、檸檬、鳳梨與葡萄果乾。（攝影／姚舜）

自己就是個「創業狂」、「開店控」的吳政學，很了解一技傍身的達人有心創業大展身手抱負的心情，所以他「挺」陳立喆很徹底，新店品牌的「L.Z.」兩字，是陳立喆英文名字縮寫。而甜點的英文原是「DESSSERT」，如今中間的「E」字改成了「A」，變成了「DESSART」，後面3字就是「ART」，就是企圖「昭告天下」這是一家手工創作的藝術甜點店。

除了手工製作的甜點、蛋糕與巧克力外，〈L.Z.DESSART〉也販售美味的麵包。（攝影／姚舜）

〈L.Z.DESSART〉的以純白色為基調打造時尚現代空間，天花板上並吊著陳立喆最喜歡的白鯨。（攝影／姚舜）

〈L.Z.DESSART〉的2樓空間寬敞，並有不同的時尚用餐區。（攝影／姚舜）

為了幫曾得到「世界甜點主廚大賽」冠軍的陳立喆（右）圓夢，85度C創辦人吳政學個人出資開設〈L.Z.DESSART〉精品甜點店。（攝影／姚舜）

機會，永遠是給準備好的人。14歲入行從學徒開始做起，天天等到同事下了班後自己躲在廚房裡暗夜苦練，練到罹患夜盲症最後一步步上位的陳立喆，如今在大老闆支持下有了自己的舞台並一圓老闆夢，六年級的他儼然將〈L.Z.DESSART〉當成「世界甜點大賽的擂台」，恨不得將過去26年所學、所思與所長，透過店內的甜點、蛋糕、巧克力與麵包一次呈現。除了藉此回報慧眼獨具的伯樂，也向要世界證明，年少時曾誤入歧途的「歹囝仔」只要奮發向上，終能守得雲開見月明。

國際甜點界大抵可分法系、義大利系與日本系三大主流，但是陳立喆並不想被流派制約、束縛，他融合了各式流派技法再加入自己想法，任創意馳騁、讓想像自由飛翔，所有甜點不設限、也無框架，走自己的路、演繹自己的風格。

法國人將甜點視為「一餐中最後的禮物」，這形容其實挺傳神、也貼切，但我還是覺得這句話多少都仍有「將甜點視為餐飲中龍套角色之嫌」，把甜點地位矮化了。所幸，過去20年全球甜點專賣店頭角崢嶸的帶動新食尚，並蔚為國際餐飲業界一股「新食力」，有些甜點名店的生意較米其林摘星餐廳有過之而無不及，也讓世人見識並了解，甜點主廚必須會的、懂的、作的，其實不會亞於作菜大廚。

陳立喆不僅是一個「把作甜點當作菜的主廚」，他同時也是一個「將甜點當成藝術品創作的職人」。能參加國際競賽與世界一統的廚師同場較勁，陳立喆不僅對國際甜點趨勢了然於胸，也懂得如何「用好材料做出好味道」。在〈L.Z.DESSART〉的甜點、蛋糕與巧克力則具備了幾個共通性：

1.3D立體造形、搶眼吸睛、宛如藝品。

2.作功精緻繁浩，工序多樣複雜。

3.廚藝廚技兼容東西方，並導入台灣古早封罐蜜漬果乾的作法，為甜點、蛋糕或麵包提味增香。

4.每種商品皆各有「藝名」，背後並都有陳立喆創作的故事。

5.無論是甜點、蛋糕、巧克力或麵包，每款的不僅有「外在」，更有豐富「內涵」，風味與口感皆展現多元層次。

以名為〈緋紅〉的蛋糕為例，這款艷光四射的藝術蛋糕，內有玫瑰慕斯、草莓與覆盆子果漿、太妃焦糖醬，外層置頂的綻放玫瑰花，是以巧克力用手工捏製，製作時必須搶時間，以免手竹溫度會溶化了巧克力。

〈水漾〉是甜點大賽冠軍作品的縮小版，鯨魚內餡是使用義大利乳酪打製成的櫻桃酒慕斯，下方是帶有百香果風味的55%巧克力內餡。將榛果佐糖炒出清新香氣後，加入鳳梨、檸檬、百香果、芒果等熱帶水果泥製成榛果奶醬，帶出酸甜滋味。最後用焦糖與台灣香蕉拌炒至熟軟，鋪在以堅果與花生烘烤出來的脆餅上，完美融合了巧克力的苦、水果的酸與香蕉的甜，更加強了飽滿酥香的口感。

另外如〈羽〉、〈檸潔〉、〈蜜妃〉或〈覓蘋〉等甜點，無不是用了多種食材原料結合多元技法作出的藝術甜點。

「不累嗎？」，看到陳立喆如此費時費功的「炫技」，我認不住好奇地的問他，畢竟這不是在參加一次比賽，而是開一家店，所有品項都這麼做豈不累人？

「不會呀！這很有成就感！」，陳立喆顯然對有機會「自己獨當一面當老闆」感到興奮。他並問我：帥不帥？有沒有帥到「掉渣」？至於他說的是他自己？還是那些充滿極度誘惑的甜點、蛋糕與巧克力？我沒繼續追問，留待甜點控自己去找答案吧。

(工商 )