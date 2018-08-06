獨家》好吃到不要不要的！世界甜點冠軍主廚台中開「L.Z.DESSART」精品甜點店

台中新增了一家世界級精品甜點店！在85度C連鎖咖啡創辦人、觀光股股王美食達人集團董座吳政學出資下，在2014年於挪威世界廚師協會(WACS)舉辦的「全球甜點廚師大賽」(GLOBAL PASTRY CHEFS CHALLENGE)得到世界甜點冠軍的陳立喆開設了一家「屬於自己的甜點店」─〈L.Z.DESSART〉。此一宛如「白宮」的精品甜點店，標榜主攻陳立喆手工藝術創作的「無框架甜點」，以及「視覺系」強烈的蛋糕、巧克力，且還有麵包與冰淇淋，產品多樣齊全，且款款精緻。
位在台中市市民廣場邊中興街上的〈L.Z.DESSART〉，占地兩個樓層共約207坪，設有76個客席座位，店面以純淨白色為裝潢主要色系，寬敞、舒適且時尚優雅兼具，消費者除可外帶並可在店內坐下享受甜點麵包與下午茶。
自己就是個「創業狂」、「開店控」的吳政學，很了解一技傍身的達人有心創業大展身手抱負的心情，所以他「挺」陳立喆很徹底，新店品牌的「L.Z.」兩字，是陳立喆英文名字縮寫。而甜點的英文原是「DESSSERT」，如今中間的「E」字改成了「A」，變成了「DESSART」，後面3字就是「ART」，就是企圖「昭告天下」這是一家手工創作的藝術甜點店。
機會，永遠是給準備好的人。14歲入行從學徒開始做起，天天等到同事下了班後自己躲在廚房裡暗夜苦練，練到罹患夜盲症最後一步步上位的陳立喆，如今在大老闆支持下有了自己的舞台並一圓老闆夢，六年級的他儼然將〈L.Z.DESSART〉當成「世界甜點大賽的擂台」，恨不得將過去26年所學、所思與所長，透過店內的甜點、蛋糕、巧克力與麵包一次呈現。除了藉此回報慧眼獨具的伯樂，也向要世界證明，年少時曾誤入歧途的「歹囝仔」只要奮發向上，終能守得雲開見月明。
國際甜點界大抵可分法系、義大利系與日本系三大主流，但是陳立喆並不想被流派制約、束縛，他融合了各式流派技法再加入自己想法，任創意馳騁、讓想像自由飛翔，所有甜點不設限、也無框架，走自己的路、演繹自己的風格。
法國人將甜點視為「一餐中最後的禮物」，這形容其實挺傳神、也貼切，但我還是覺得這句話多少都仍有「將甜點視為餐飲中龍套角色之嫌」，把甜點地位矮化了。所幸，過去20年全球甜點專賣店頭角崢嶸的帶動新食尚，並蔚為國際餐飲業界一股「新食力」，有些甜點名店的生意較米其林摘星餐廳有過之而無不及，也讓世人見識並了解，甜點主廚必須會的、懂的、作的，其實不會亞於作菜大廚。
陳立喆不僅是一個「把作甜點當作菜的主廚」，他同時也是一個「將甜點當成藝術品創作的職人」。能參加國際競賽與世界一統的廚師同場較勁，陳立喆不僅對國際甜點趨勢了然於胸，也懂得如何「用好材料做出好味道」。在〈L.Z.DESSART〉的甜點、蛋糕與巧克力則具備了幾個共通性：
1.3D立體造形、搶眼吸睛、宛如藝品。
2.作功精緻繁浩，工序多樣複雜。
3.廚藝廚技兼容東西方，並導入台灣古早封罐蜜漬果乾的作法，為甜點、蛋糕或麵包提味增香。
4.每種商品皆各有「藝名」，背後並都有陳立喆創作的故事。
5.無論是甜點、蛋糕、巧克力或麵包，每款的不僅有「外在」，更有豐富「內涵」，風味與口感皆展現多元層次。
以名為〈緋紅〉的蛋糕為例，這款艷光四射的藝術蛋糕，內有玫瑰慕斯、草莓與覆盆子果漿、太妃焦糖醬，外層置頂的綻放玫瑰花，是以巧克力用手工捏製，製作時必須搶時間，以免手竹溫度會溶化了巧克力。
〈水漾〉是甜點大賽冠軍作品的縮小版，鯨魚內餡是使用義大利乳酪打製成的櫻桃酒慕斯，下方是帶有百香果風味的55%巧克力內餡。將榛果佐糖炒出清新香氣後，加入鳳梨、檸檬、百香果、芒果等熱帶水果泥製成榛果奶醬，帶出酸甜滋味。最後用焦糖與台灣香蕉拌炒至熟軟，鋪在以堅果與花生烘烤出來的脆餅上，完美融合了巧克力的苦、水果的酸與香蕉的甜，更加強了飽滿酥香的口感。
另外如〈羽〉、〈檸潔〉、〈蜜妃〉或〈覓蘋〉等甜點，無不是用了多種食材原料結合多元技法作出的藝術甜點。
「不累嗎？」，看到陳立喆如此費時費功的「炫技」，我認不住好奇地的問他，畢竟這不是在參加一次比賽，而是開一家店，所有品項都這麼做豈不累人？
「不會呀！這很有成就感！」，陳立喆顯然對有機會「自己獨當一面當老闆」感到興奮。他並問我：帥不帥？有沒有帥到「掉渣」？至於他說的是他自己？還是那些充滿極度誘惑的甜點、蛋糕與巧克力？我沒繼續追問，留待甜點控自己去找答案吧。
(工商 )