25歲女牙結石比牙齒還大！網驚：吃石灰嗎？

25歲女牙結石比牙齒還大！網驚：吃石灰嗎？(翻攝自YouTube)

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中時電子報
/ 綜合報導
25歲女性大量牙石去除治療Remove tartar(取自YouTube)

一名25歲女性齒列不正又害怕看牙，長年都沒有洗牙，導致滿口牙結石，不得已到牙科看診，牙醫將洗牙過程影片PO上YouTube後，網友驚呆，這名女子不但牙結石比牙齒還大，洗牙過程中一塊塊巨大牙結石被剝離、牙齦出血的畫面相當驚悚，甚至有網友忍不住問「這是吃石灰嗎？太誇張了！」

25歲女滿口牙結石。(翻攝自YouTube)
齒科治療恐懼症患者滿口牙結石。(翻攝自YouTube)

日本牙醫診所「The White Dental Clinic」在YouTube貼出幫這名25歲女子洗牙的影片，由於女患者滿口牙結石，醫師幫她超音波洗牙，用鑷子將掉落的結石一塊塊取出，治療完後再打磨拋光。由於影片中這名女子是齒科治療恐懼症患者，牙醫建議害怕看牙的人，可以嘗試讓診所注射鎮靜劑，直到放鬆昏睡後再接受治療。醫師表示，一般人半年到1年就要洗一次牙，牙周較差的，可能2、3個月就要看一次牙醫。

網友看完影片後驚呆，紛紛留言「這是25歲之前都沒有洗過牙嗎？」、「嘴巴應該很臭」、「這是人類的牙齒嗎？」、「這牙結石比牙齒還大顆」、「一口鐘乳石」、「牙齒居然沒蛀掉」、「這口味太重了」、「這是吃石灰嗎？太誇張了！」、「清完感覺很療癒」。

(中時電子報)

洗牙前後對比圖。(翻攝自YouTube)

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