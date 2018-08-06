龐大回收物散落西濱　交通受阻駕駛恐吃罰單

拖板車貨物未綑牢即上路，散落在西濱通霄南下車道。（陳慶居翻攝）

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西濱快速道路苗栗縣通霄路段南下車道，6日凌晨莫明出現出現成塊且數量龐大的資源回收物，車輛穿梭而過險象環生，警方據報尋求白東巡守隊協助交管避免車輛撞上龐然大物。經警方追查，係後龍一家資源回收場外運時未綑牢回收物，交通一度影響2小時，幸無傷亡。

警方調查，有駕駛人6日凌晨發現，西濱快速道路通霄南下內側車道，散落許多已被擠壓成塊的資源回收物，有的堆疊在車道，有的沿途散落車道，部分更撞飛到北上車道。當地通霄警分局白沙派出所據報，立即派員處理並協調白東巡守隊協助交管，避免車輛撞上估計數噸重的回收物。

白東巡守隊員表示，車道上留下很長的煞車痕，疑因回收物綑綁不確實，沿路散落在車道上，車輛如果不注意撞上這些龐然大物，後果將非常嚴重。

白沙派出所副所長黃燕鈞表示，經查這些資源回收物屬於後龍鎮一家資源回收場，原本要用拖板車要載送至南部，由於貨物未確實綑綁牢靠就上路，沒多久就散落車道。警方將對49歲的陳姓司機開出3000至6000元罰單。

林姓男子開車送貨，爆胎失控撞上檳榔攤招牌和騎樓下轎車。（陳慶居翻攝）

另外，林姓麵條業者上午6時許，駕廂型車送貨經過苗栗市英才路時，因右後開爆胎失控，先撞上路旁檳榔攤招牌再撞毀騎樓下轎車，林才準備要更新輪胎，卻先發生爆胎意外。

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