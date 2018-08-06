交長擬3招反制更名航空公司 包正豪轟：空心草包

2018年08月06日 10:35 中時電子報 戴安瑋

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪今在臉書上po文。翻攝包正豪臉書

大陸要求44家航空公司，不得將台灣改列為「國家」，必須冠名為「中國台灣」後，交通部長吳宏謀擬三招反制，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪今在臉書上po文要求想出此決策的人說明外籍航空公司的營收外，還痛批官員是草包，敲下去會有深遠的回音。

包正豪說，「不許停空橋、調整時間帶」＋「減免降落費用」，翻譯成白話文就是，讓更名外航有形無形成本提高，而願意配合我方的，則可享有成本降低的優惠，也就是說，我方將以「市場經濟模式」來促使外籍航空公司選擇配合我方要求。

不過，前述理論邏輯還缺一個影響因素，如果外籍航空公司在台灣的營收大於在大陸，那「反制作為」可能會有用，但如果真的在台灣營收比較高，那我很好奇外籍航空公司怎會冒得罪台灣的風險呢？

他要求想出這個決策的人告訴我們，各家外籍航空在台灣和大陸的營收是多少？各家外籍航空未來在兩岸市場的發展規模；中長期來看，我們的反制措施能否讓外籍航空痛到無法承受，而一定要棄大陸就台灣市場？

他說，我們也許沒有精確數據，但每年日韓東南亞歐美等觀光大區，到處充斥陸客；台灣2300萬，大陸是14億，就算假設大陸只有10％的人有能力出國玩，那也是1.4億人，算5％好了，那是7000萬人。

最後，他套句蔡英文總統新出爐的名言：「你的數學是好還是不好嗎？」不是很懂民進黨政府的官員腦袋裡面是在裝什麼？感覺敲下去會有深遠的回音。

有網友留言，「草包敲下去為什麼會有回音？」他說，「外殼可能有堅硬的金屬或是其他裝飾，以造成不是空心草包的錯覺啊！」。

(中時電子報)