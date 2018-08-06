青年署提供到新創公司見習機會 津貼每小時140元

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教育部青年署「青年創業家見習計畫」，將提供50個新創公司的見習職缺，凡35歲以下國內公私立大專校院在學學生或應屆畢業生即可提出申請。一旦錄用成為見習生，將可獲得每小時140元的見習津貼，並有業師從旁協助，以成為潛在的創業家種子。

「青年創業家見習計畫」自去(106)年首度辦理，結合40家U-start創新創業計畫的新創公司，提供50個見習職缺，以鼓勵青年投入創新創業的行列。

去年在蜂創國際有限公司見習的明道大學學生黃子瑄表示，在見習過程中，經由資深同事的指導，學會解決問題，她也看到台灣中小企業的堅持，除了根留台灣，並將事業版圖擴及東南亞。

去年在垣聿科技公司見習的北科大學生翁健倫表示，見習期間學習到許多空氣品質改善的相關法令，以及現場施作量測的實務作業，因執行的業務內容與本身所學相關，對他來說，到職場見習除了能夠檢驗所學是否能實際運用在工作上外，也能提早一窺職場生態。

教育部今年持續推辦「青年創業家見習計畫」，見習期間為即日起至10月31日止，見習時數以300小時為限，並提供見習青年每小時140元的見習津貼，搭配獲得青年署「U-start創新創業計畫」補助的新創公司提供業師從旁輔導與協助，讓青年實地瞭解新創公司之運作。

今年參與「青年創業家見習計畫」之新創公司，包括以經典皮革與現代工藝的概念發展文化創意品牌的三青創意有限公司、以Amplframe品牌和國際圖庫公司合作，將台灣攝影師的原創內容推向全世界的波瀾移動股份有限公司、以非動力式「製水裝置AQR」提供缺水地區衛生安全的飲用水的垠猿有限公司。

至於見習職缺則有專業媒體行銷、創意美工設計、APP開發及技術工程、數據分析、攝影與影像編輯、托育人員、品管主管、農場導覽人員等職缺，讓見習青年有更多元選擇，擴展視野。

青年署表示，每家新創公司僅提供1至2個見習職缺，名額有限，有興趣的青年可上青年署「RICH職場體驗網」(https://rich.yda.gov.tw)查詢及投遞履歷。

(中時 )

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