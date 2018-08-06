角膜滿滿抓痕？廉價變色片吸眼球 醫生說出恐怖關鍵

角膜滿滿抓痕？廉價變色片吸眼球 醫生說出恐怖關鍵(圖/達志提供)

友善列印
中時電子報

最近高溫天天破紀錄，就連拔隱形眼鏡也越來越有難度！輔英科技大學附院眼科教授洪啟庭說，近日連續4名喜歡戴角膜變色片的年輕女性，因為隱眼緊緊吸住角膜，硬拔甚至用指甲摳，最後鏡片在眼中破裂，殘留碎片、染色劑及抓出多道刮痕在角膜上，才看醫生求助。

聯合報導，其中一名女性網購便宜角膜變色片，天天戴12小時以上，某天中午炎熱高溫，回到辦公室眼睛紅腫疼痛，鏡片卻拔不了，點人工淚液也沒效果，情急之下用指甲一直抓，不但沒拿下來，還讓鏡片碎在角膜上，嚇到趕緊就醫！

洪啟庭表示，這些患者都是「天天長時間配戴」，加上高溫導致「淚液層蒸發」，鏡片與角膜牢牢吸在一起，毫無空隙，強行拔掉，就像在硬扯角膜，恐破皮、潰瘍甚至失明。

洪啟庭說，曾經與日本東京醫科大學眼科教授後藤浩合作「高溫下配戴隱形眼鏡的眼球溫度」研究，當氣溫達36至37度，眼球升溫、淚液層蒸發加速，特別是紅、粉、紫、綠等鮮豔變色片，比起灰、藍及黑、棕色等，淚液乾掉速度快了一倍，鏡片也越快吸在角膜上。

洪啟庭提醒，遇到高溫的天氣，應該少戴影形眼鏡，或是減短配戴時間，拔不下來時，「熱敷或按摩眼角，使空氣進入鏡片中，與角膜產生空隙，比較好拔，若還是拔不了，需盡速就醫，避免傷到角膜」，洪啟庭更強調，別貪小便宜買來路不明的鏡片，因高溫恐讓變色片的染劑剝落，堆積微生物與化學物質在眼睛中。

(中時電子報)

青年署提供到新創公司見習機會 … 台南水雉夏季繁殖期調查 族群910…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。