賴神稱陸客減少觀光成長 網怒：神智不清

行政院長賴清德。(趙雙傑攝)

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中時電子報
/綜合報導

蔡政府執政以來，陸客來台人數銳減，觀光業慘澹低迷，經濟停滯不前，不過行政院長賴清德4日出席公開活動卻稱，即使陸客減少，去年及前年來台觀光客突破1千萬人次，顯示台灣經濟走出停滯。賴清德這番言論，遭網友砲轟「神智不清」

賴清德4日出席「2018第十一屆崇越論文大賞」頒獎典禮，他致詞時提到，台灣經濟停滯多年，政府首要工作當屬「拚經濟」，而去年經濟成長率達2.86%，失業率下降到3.76%，另外受惠於新南向，雖陸客減少，外國觀光客仍突破1千萬人次，其中一部分是受惠於新南向政策的國家，日、韓、美等國來台觀光人數持續增加。賴清德強調，在蔡英文的經濟政策及國人努力之下，「經濟已經逐步走出過去的停滯。」

賴清德稱經濟走出停滯，似乎沒讓人民獲得共鳴，賴的發言被轉載到臉書專頁《媒體還在政治助選造勢嗎?》，被網友一面倒砲轟。網友酸「店面一家一家的收掉，車子一台一台的賣掉，夜市一個一個的關掉，人民資產瞬間消失掉，民進黨愈來愈會燒錢，你說你是不是神智不清」，網友再怒批賴清德「又亂講話」。

其他網友也同樣氣憤，留言「反正賭上不要臉，每天不停的講，他自己就當自己是神了」、「用唬爛治國」、「騙肖！你當大家是瞎子」、「 破啥千萬？請你夢醒了再入夢吧！」、「我們想知道觀光收入是否增多或不變，話不要只講前半段，後半段更重要。」

(中時電子報)

文章來源：媒體還在政治助選造勢嗎?

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