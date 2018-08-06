「玖壹壹」洋蔥百萬車遭破窗 中市警已鎖定特定對象

「玖壹壹」成員洋蔥（左）5日下午在台中市停車，車子車窗遭擊破，警方獲報後立即通知鑑識人員採證，啟動偵查。（盧金足翻攝）

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「玖壹壹」成員洋蔥（右）希望警察趕快抓到嫌犯，不要再讓其他的車主也被偷竊。（盧金足翻攝）
台中市警察局第六分局市政派出所所長謝俊雄6日表示，目前已鎖36歲李姓男子涉有重嫌，積極追緝到案中。（盧金足攝）

本土饒舌團體「玖壹壹」成員洋蔥5日下午5時在台中市7期商圈附近停車，發見汽車遭擊破車窗，車內財物遭竊，台中市警察局第6分局市政派出所研判為隨機犯案，目前已鎖定特定對象，一名36歲李姓男子涉有重嫌，正積極追緝到案中。

藝人洋蔥昨天下午將百萬名車停放在西屯區惠來路3段，汽車遭擊破車窗，車內財物遭竊，洋蔥清查計損失信用卡、提款卡及千元現金，還有行車記錄器，警方獲報後立即通知鑑識人員採證，啟動偵查。

市政派出所所長謝俊雄6日表示，調閱附監視器發現1名男子騎乘機車靠近被害人車輛，著手竊取財物後離去，研判應該是隨機犯案，目前已鎖定36歲李姓男子涉有重嫌，積極追緝到案中。

對「玖壹壹」成員洋蔥報案，警方表示，他沒有特別表明自己是藝人，所以員警並沒有發現，完全依報案程序立即調查處理。

洋蔥對在台中逛街竟遭遇竊車破財，雖然氣憤也表示「財去人安樂，平安最重要」，他希望警察趕快抓到嫌犯，不要再讓其他的車主也被偷竊。

(中時 )

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