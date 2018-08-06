台南水雉夏季繁殖期調查 族群910隻創新高

2018年08月06日 11:01 中時 莊曜聰

水雉生態園區每年會選在7月底水雉繁殖領域大致固定後，進行水雉數量調查，今年夏季調查數量創下新高，比去年成長6％，現在族群來到910隻，到了冬季將會更多。（水雉生態教育園區提供）

台南官田水雉生態教育園區與台南市政府、林務局合作，持續推動友善耕作策略，希望能增加更多友善環境作為水雉的繁殖棲地，農田濕地生態恢復後，水雉數量也明顯成長，今年夏季繁殖期調查，數量來到910隻，創下新高，已經連續4年都超過500隻以上。

每年5月到9月是水雉的繁殖期間，從5月開始尋找合適的築巢地點並占據領域，在7月時繁殖的區塊會大致底定，水雉生態教育園區就會利用最後7月最後1周進行全台南的水雉的調查。

7月底園區延續與特生中心研擬的水雉監測標準，並與台南大學、嘉義大學、成功大學的學生共同進行夏季調查，調查出水雉成鳥族群共有910隻，與去年857之相比成長6％，其中官田區占了近8成，下營區則占1成。

園區主任李文珍表示，官田地區夏季種植的大量菱角田成了水雉良好的棲息環境，這次在園區外記錄到的雛鳥及蛋都出現在菱角田，除了少數剛翻耕的農地有覓食的成鳥出沒外，顯示菱角田仍是水雉繁殖的首選棲地類型。

時序進入8月，菱角再過1個月就可以採收上市，園區呼籲消費者以行動支持友善環境的農產品，在購買菱角時，選購「綠色保育標章」標示的產品，給予友善耕作的農夫最直接的贊助，讓人與環境間能和諧共存。

(中時 )