台南水雉夏季繁殖期調查 族群910隻創新高

水雉生態園區每年會選在7月底水雉繁殖領域大致固定後，進行水雉數量調查，今年夏季調查數量創下新高，比去年成長6％，現在族群來到910隻，到了冬季將會更多。（水雉生態教育園區提供，吳銘攝影）

友善列印
中時
水雉生態園區每年會選在7月底水雉繁殖領域大致固定後，進行水雉數量調查，今年夏季調查數量創下新高，比去年成長6％，現在族群來到910隻，到了冬季將會更多。（水雉生態教育園區提供）

台南官田水雉生態教育園區與台南市政府、林務局合作，持續推動友善耕作策略，希望能增加更多友善環境作為水雉的繁殖棲地，農田濕地生態恢復後，水雉數量也明顯成長，今年夏季繁殖期調查，數量來到910隻，創下新高，已經連續4年都超過500隻以上。

每年5月到9月是水雉的繁殖期間，從5月開始尋找合適的築巢地點並占據領域，在7月時繁殖的區塊會大致底定，水雉生態教育園區就會利用最後7月最後1周進行全台南的水雉的調查。

7月底園區延續與特生中心研擬的水雉監測標準，並與台南大學、嘉義大學、成功大學的學生共同進行夏季調查，調查出水雉成鳥族群共有910隻，與去年857之相比成長6％，其中官田區占了近8成，下營區則占1成。

園區主任李文珍表示，官田地區夏季種植的大量菱角田成了水雉良好的棲息環境，這次在園區外記錄到的雛鳥及蛋都出現在菱角田，除了少數剛翻耕的農地有覓食的成鳥出沒外，顯示菱角田仍是水雉繁殖的首選棲地類型。

時序進入8月，菱角再過1個月就可以採收上市，園區呼籲消費者以行動支持友善環境的農產品，在購買菱角時，選購「綠色保育標章」標示的產品，給予友善耕作的農夫最直接的贊助，讓人與環境間能和諧共存。

(中時 )

角膜滿滿抓痕？廉價變色片吸眼球… 台灣中年男 每兩人就有一個腰圍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。