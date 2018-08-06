蘇貞昌深澳電廠說被狠狠打臉

2018年08月06日 11:13 中時電子報 綜合報導

新北市議員候選人王威元昨日下午在自己臉書發表文章針對蘇貞昌接受電視專訪時指控深澳電廠是朱立倫當行政院副院長時裁示要作的提出關鍵證據反擊，狠狠得打臉蘇貞昌！

根據王威元臉書公布的公文，很明顯在民國95年時環保署就通過深澳電廠更新擴建計畫的環境影響評估，當時的行政院長就是蘇貞昌，副院長就是蔡英文！也就是說深澳電廠從頭到尾就是蘇貞昌一路堅持的主要政見，也讓人不禁聯想到底有多大的利益才讓蘇貞昌點頭回來再戰新北市長，深澳電廠會不會是促成蘇貞昌選新北市長的主因呢？蘇貞昌當院長核定計畫然後目標自己當市長時執行，從頭到尾一貫作業用心傷害市民健康！

王威元上周四臉書文章也表示在八百年前彭祖的故事就已經告訴我們乾淨的煤是個笑話，呼籲大家一起來連署公投反對深澳燃煤電廠！

昨日下午發布至今，王威元臉書公布的公文已經有170則分享，表示網友們也深惡痛絕蘇貞昌這種偷雞摸狗的行為，紛紛轉分享要讓更多的人知道蘇貞昌的真面目！

圖／國民黨青年部 提供

王威元表示：日前他與另外三位新北市議員候選人共同舉行記者會要蘇貞昌及蔡英文給新北市民個交待，蘇貞昌的發言人黃韋鈞居然說我們不知所云，『只有通靈的人才看得懂』，這種用低俗方式躲避回應真是政治課堂的負面教材，也再次向蘇貞昌喊話：『如果發言人已經找不到說法幫老縣長圓謊，老縣長要不要自己出來面對？』

以下為昨日下午王威元臉書全文：

蘇老縣長啊~千萬母湯喔！

母湯刻意健忘啊！

針對蘇貞昌老縣長在接受電視專訪時說，深澳電廠不是民進黨做的，是朱立倫當行政院副院長的時候，他主持的會議裁示要做的.....

事實上：深澳電廠更新擴建計劃（即拆掉舊廠蓋新廠），是在民國95年6月30日通過環評，7月由環保署正式公告，當時的行政院長正是蘇貞昌，老縣長怎麼會如此健忘，如此會裝！

威元還找到一張有紀念價值的公文，蘇老縣長的發言人黃先生就繼續說我會通靈吧！

(中時電子報)