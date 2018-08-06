中產階級不見政府又不要陸客 士林夜市代表：到底誰傻

2018年08月06日 11:18 中時電子報 邱文秀

行政院長賴清德之前致詞時，提到台灣經濟已逐漸走出過去的停滯，沒有陸客台灣觀光還是成長。但士林夜市文林路店面從一店難求，變成現在有8個店面同時招租。台北市士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山問，台灣大環境差，中產階級消失，大陸有13億人口，政府卻不要這塊市場，到底誰比較傻？

行政院長賴清德日前致詞時稱，提到台灣經濟已逐漸走出過去的停滯，觀光方面也有成長，受惠於新南向，即便陸客減少，去年跟前年觀光客都突破1千萬人次。許多網友留言都感到不可置信。

實際狀況跟樂觀的蔡政府所說不一樣，國際知名的士林夜市也在沒落中，台北市商圈產業聯合會副理事長、台北市士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山說，現在陸客不來，以往文林路店面一店難求，現在卻同時有8個店面同招租。據他觀察，國內大環境不好，國人消費能力也降低，中產階級消失。

蘇文山分析，1990-2008年代，雖然沒有開放陸客，但國內景氣不差，士林夜市仍然十分蓬勃發展。2008年開放陸客後，國內經濟有下滑，但夜市可靠陸客撐場。最好的時候，每天有超過5千個陸客到士林夜市消費。

政府一直強調新南向，蘇文山說，陸客來台自由行需要出示財力證明，經濟能力都不錯。他就曾看過一個陸客購買幾十盒伴手禮，且陸客的語言又好溝通。他說，來台灣的東南亞遊客多是自由行，消費能力跟陸客差很多，跟國人比也不如，語言也不通，一個陸客說不定可以抵一團東南亞遊客消費的量。

蘇文山說，政府不要陸客，但以前每天超過八千個陸客進來，光是遊覽車、餐廳用餐、購物、住宿，一天外匯就賺多少?且現在國內大環境不好，年金改革、一例一休都有衝擊，國人消費能力也降低。

據他觀察，逛夜市的中產階級消失了，以前沒陸客時支撐夜市經濟的就是中產階級，但現在國人內大環境差，來客多半吃個小吃而以，服飾業首先撐不住。至於之前作陸客生意的伴手禮店則早就消失了，雖然士林夜市店面房租在降，但空店面還是很多。

陸客來台困難，攤商們乾脆將台灣小吃帶到大陸經營比較快，士林夜市在中國大陸有高知名度，其中33家攤商今年初在江蘇燈會旁設攤，2月2日至3月8日短短一個多月，營收就衝到人民幣500萬元(約新台幣2315萬元)。

(中時電子報)