NBA》川普曾追捧詹姆斯如今卻變成死敵

美國總統川普發推特文攻擊NBA球星詹姆斯，如今被爆出過去曾追捧詹皇，但被詹姆斯視而不見，導致兩人如今變成死敵。（圖／路透）

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中時電子報

NBA球星詹姆斯和美國總統川普勢同水火，這早已是不爭事實，但實際上川普曾經追捧過詹皇，但詹姆斯視而不見，如今兩人變成死敵，去年退役的巴恩斯嘲諷川普「求愛不成反目成仇」。

川普4日發推攻擊詹姆斯，「詹姆斯剛剛接受電視圈最愚蠢的人採訪，唐勒蒙(Don Lemon)他讓詹姆斯看起來變聰明了，這可不容易做到。」

川普之所以會說出這番充滿種族歧視的話，主要是因為詹皇先前批評他用體育分裂國家。然而川普沒有試著為自己辯解，反而利用網路來大打口水戰，引來了各界撻伐。

繼喬丹、賈霸與柯瑞等人挺身而出支持詹姆斯之後，巴恩斯也以行動力挺，「我們的總統在一次詆毀黑人，我將不再關注他那些滑稽的舉動。」

除此之外，巴恩斯收集了川普過去曾追捧過詹姆斯的言論，並且引用美國饒舌歌手阿姆的經典歌曲《Stan》來調侃川普，「親愛的詹姆斯，我發給你那麼多條推特文，你卻連一條都沒有回應，這可以解釋一切，如果你視粉絲為無誤的話，那你就搞砸一切了。」

從巴恩斯的推特文來看，川普的確曾經追捧過詹姆斯，當中川普稱讚詹姆斯是能抵抗壓力的硬漢、偉大球星、年度最佳球星等，而且川普也曾公開稱讚詹姆斯帶領熱火闖進總決賽、如今是詹姆斯的時代等敬語。

但自從川普選上美國總統之後，所有一切都變了樣子，不但槓上NFL美式足球員，而且美國老牌藝人梅姨在奧斯卡頒獎典禮上重炮抨擊，如今又與詹姆斯不死不休的樣子，看起來這位美國總統可能要得罪所有人了。

(中時電子報)

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