台灣中年男 每兩人就有一個腰圍過粗

國健署提醒，可利用每天早晨起床量腰圍。圖國健署提供

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「宰相肚裡能撐船」？「體態肥胖是福氣」？小心，腹部肥胖是內臟脂肪堆積的現象，國健署研究指出，國內中年男性腰圍太粗，腰圍超標者，容易導致代謝異常，罹患糖尿病的機率是一般人的6倍、高血壓是4倍，心臟病及腦中風的機率也是一般人的2倍以上，提醒民眾，「不要輕忽肚子大」。

國民健康署統計，103-106年國民營養健康狀況變遷調查發現，國內40到64歲民眾，高達5成1腰圍過粗、28%體重過重（24≦BMI<27)，其中以男性最嚴重，腰圍過粗、體重過重比率則分別為46.1%、32.8%。

而106年抽樣調查也顯示，40-64歲青壯年族群中，近五成的國人超過半年沒量過腰圍，16%一年內沒量過血壓，體重過重者（24≦BMI<27)有量體重習慣的僅27%。

此外，105年國民健康署成人預防保健40歲以上民眾當中，每10人中就有3.5人有代謝症候群。國健署表示，代謝症候群共有五大指標，包括血壓高、腰圍過粗、飯前血糖高、三酸甘油酯高、高密度膽固醇偏低，5個當中有3項或以上超標者表示已有代謝症候群。而理想的腰圍，男性需小於35吋(約90公分)，女性需小於31吋(約80公分)。

國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗表示，腰圍過粗、體重過重都是健康問題的重要警訊，且三高、腰圍過粗、體重過重等，平時沒有明顯的身體不適症狀，很容易被輕忽，因此時常自我檢測才有辦法預防保健。

賈淑麗建議，自我健康管理需要落實日常生活中，每天利用早晨起床後的10分鐘進行量測血壓、腰圍及體重，此外，食用低油、糖、鹽及高纖的飲食、拒菸酒、適度運動(1天至少運動30分鐘)助益健康，也可善用生活周邊的社區血壓站、醫療院所的健康照護智慧雲端平台、成人預防保健健康檢查等，檢視自我及親友的健康行為與狀況。

(中時 )

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