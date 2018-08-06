捷運就在家旁！板橋府中社宅招租

府中社宅招租，最低64折。（葉德正攝）

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新北市府中商圈的板橋府中社會住宅將於16日正式受理，本次開辦受理共有71戶，受理期間至31日截止，租金含管理費8300元起，捷運只要步行2分鐘就到，預計將引發熱潮。

城鄉局長柳宏典表示，本次開辦的板橋府中青年社會住宅位於新北市最精華的板橋區府中商圈，鄰近黃石市場、信仰中心慈惠宮，走到府中捷運站不到2分鐘，生活機能非常便利，基地內保留鄰里共同記憶的百年七里香，也規劃綠意小公園及創意壁畫與社區共享。

城鄉發展局說明，板橋府中青年社會住宅本次招租71戶，其中套房48戶、2房1廳型23戶，租金包含管理費，弱勢優先戶套房12.5坪8300元起、2房型19坪1萬2,800元起，租金均低於市場行情64折以下。

另一般戶也都低於市場行情8折以下，並提供床架、衣櫃、廚具等設備，不用再擔心額外加價。

另外，城鄉局提醒民眾，於受理期間內，相關申請表單可就近至區公所免費索取或至城鄉發展局網站下載，填妥後送至區公所或新北市府大樓一樓受理服務櫃檯，亦可採郵寄或線上方式申辦，先前申請過新莊新豐青年社會住宅的申請人亦可透過簡易申請方式提出申辦。詳洽城鄉發展局http://www.planning.ntpc.gov.tw/

(中時 )

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