市議員黃馨慧爭取惠中路拓寬 建設局希望明年中旬完工

市議員黃馨慧（右二）與台中市政府建設局長黃玉霖（左二），一起會勘爭取惠中路拓寬，希望明年中旬能完工。（陳世宗翻攝）

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台中市西屯區公家機關、住宅大樓林立，市政府附近惠中路車流量大，但青海路以南路寬從15米驟減為6米、十分狹窄，在上下班尖峰時間，常形成交通壅塞瓶頸地帶，困擾居民許久，紛紛希望能早日拓寬。

台中市議員黃馨慧與建設局長黃玉霖，以及惠來里長廖慶麟及地方鄉親數十人共同會勘、關心惠中路何時可以拓寬？建設局長黃玉霖說，市府會盡快研擬規劃，希望明年中旬完工，提供一條安全、寬敞道路給民眾，並有效紓解附近交通。

黃馨慧表示，惠中路二側有台中市政府、台中市議會、中央健保局，還有二間大型百貨公司，除上下班尖峰時段外，百貨公司周年慶期間更是交通壅塞，為此交通局還實施文心路、惠中路禁轉政策。但惠中路底、從青海路到西屯路段，路寬連二台汽車錯車都十分困難，唯有機車才比較好通行，地方鄉親十分盼望市府能早日拓寬，以紓解週邊交通壅塞問題。

黃玉霖說，市府考量附近將興建惠來段社會住宅，未來該地段人口數增加，因此認為青海路以南的惠中路有拓寬必要性。其總經費預估3千5百餘萬元，待經費到位後，在向國防部爭取無償撥用，屆時就可以發包施工，希望明年中旬能完工。

里長廖慶麟說，等社會住宅興建完成，該地區勢必交通流量惠更大，分常贊成將青海路以南的惠中路拓寬，有效紓解西屯路、青海路車流量。民眾丁小姐說，當初聽聞市府規劃惠來段社會住宅，就認為該區域在交通尖峰時段已經「寸步難行」，若能拓寬惠中路、對民眾出入交通問題將是一大福音。

民眾強調，希望市府按照局長規畫明年中旬完工期程、早日動工，解決地方居民困擾。

(中時 )

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