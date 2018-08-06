Travel Light 小包旅行遊遍新北

新北市觀光旅遊局推出「小包旅行」（mini bag tour)風格旅遊，推出貢寮、坪林石碇、平溪深坑等3條路線限量25種遊程。（葉德正攝）

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帶著小包輕鬆玩新北！新北市觀光旅遊局推出「小包旅行」（mini bag tour)風格旅遊，推出貢寮、坪林石碇、平溪深坑等3條路線限量25種遊程，不管是要與山水共舞、體驗茶鄉文化與山城藝術之美或是鐵道天燈之旅，限量3000名額，即日開搶，其中由新銳設計師田修銓操刀的電子票卡僅限量發行1000張，一卡玩透透後還能蒐藏留念。

新北市觀光旅遊局指出，路線一「貢享幸福好時光 ─ 貢寮小旅行」，貢寮擁有山水共舞的自然生態，是台灣美麗的極東之地，遊程分為山海兩線，可隨農家採藥、洗草作茶湯，體驗務農田園樂，亦可走訪南雅奇岩秘境、探索卯澳漁村生態及大啖特色海鮮餐，騎著單車慢遊舊草嶺隧道，或於龍門體驗獨木舟、龍洞灣浮潛等活力行程。

「FUN 慢茶山 ─ 坪林石碇小旅行」主要以「傳統」、「工藝」與「古道」為主軸，百年山徑淡蘭古道行經石碇，隨著先民開墾的腳步，許多文化工藝在此生根茁壯，活動也將走訪坪林茶業博物館、農家茶園、坪林老街，並體驗製茶品茗。或到石碇感受古道文史風情，搭配傳統技藝「麵線」+「DIY小魚襪」。

「台灣好行木柵平溪線」只要攜帶1張卡片享有食、遊、購、行等服務！套票內含交通、電子天燈施放券、深坑及平溪商圈特色店家，一日輕鬆玩遍木柵平溪線

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