反制改名航空不給靠空橋 藍批拿全民不便換政治利益

2018年08月06日 11:59 中時 周毓翔

中共當局施壓外國航空將我國改名冠上「中國台灣」，交通部擬考慮不許停空橋、調整時間帶等作為懲罰。國民黨立委賴士葆批評這根本是「斷手斷腳的報復」，痛批交通部變成民進黨競選總部，配合民進黨選舉伎倆起舞，以傷害台灣人權益謀取政治利益，以人民權益當籌碼來操作選舉，「這樣惡劣選舉方式應該受全民唾棄。」

國民黨團書記長曾銘宗表示，兩岸關係低迷，雙方敵意如上升螺旋，對立關係越演越烈，對於大陸以強勢力量施壓外籍航空公司飛台灣班機「更名」，打壓我國主權與國際生存空間，並罔顧自由商業市場機制，本黨團提出譴責。

但對於交通部提出之「不許停空橋、調整時間帶」等反制措施，曾銘宗也認為此舉恐對消費者權益、桃園機場形象與國際評比、飛航效率與安全，產生不利影響，是否具可行性交通部應審慎評估。他也呼籲民、共雙方停止以「報復性」手段處理兩岸關係，應自我克制，展現理性對話與積極協商的態度，以蒼生為念、以百姓福祉為先，改善目前嚴重倒退的兩岸關係。

賴士葆批評這顯現了民進黨「選舉崩盤症候群」，因為各地選情告急，需要一個「浮木」，想要利用大陸的打壓來大肆炒作，過去在野有效，但現在全面執政了，還跟大陸兩邊惡意叫陣，讓人民陷入惡意漩渦，越來越糟，這種「自殘式」報復可能還會越來越多，他奉勸蔡政府，這步已經沒效了，也呼籲部會不要成為民進黨競選總部。

(中時 )