花蓮驚爆校車司機脫童褲襲胸 橡皮筋射女生屁股遭開除

2018年08月06日 12:02 中時 許家寧

花蓮縣南區一所偏鄉小學年約38歲的張姓校車司機，去年底應徵至該校擔任駕駛，今年2月至4月間涉嫌多次脫男童褲子、橡皮筋射女童屁股及大腿等處，疑似對一名女童「襲胸」，惡行曝光後遭到校方解聘處份，警方則依妨害性自主罪偵辦中。

家長指控，張姓男子去年11月在民代的介紹，至南區一所原住民鄉小學校擔任校車駕駛，每天負責接送小朋友上下學，沒想到他卻利用職務之便，疑似多次脫男童的褲子，害其露出「小雞雞」，又拿橡皮筋彈女學童的屁股及大腿，離譜行徑讓多名學童飽受驚嚇。

家長憤怒說，校車是政府幫助偏遠、交通不便學生的美意，沒想到學生張姓司機到職不到半年時間，就發生校園性騷擾案件，讓社區民眾相當氣憤，但礙於張男疑與民代關係良好，家長多半敢怒不敢言，只能私下透過校安通報，盼能遏止司機惡行。

花蓮縣政府教育處長劉美珍表示，第一時間接獲校安通報後，4月8日立即將張姓校車司機停職調查，經召開性平會著手了解，確認張男騷擾行為屬實，隔日正式將他解聘處份，另隨即啟動後續輔導機制，提供受害學生的心理支持與陪伴。

警方指出，遭性騷擾的學童中，有女童指控張嫌觸摸其胸部，經社工人員通報，目前已完成疑似遭觸摸胸部受害女童的筆錄，因張嫌涉及公訴罪中的強制猥褻，將朝妨害性自主罪偵辦，最重可處6月以上5年以下有期徒刑。

(中時 )