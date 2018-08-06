少女跟著男友吸毒販毒 遇警嚇到褲子溼答答

台中市警局第三分局東區分駐所執行暑期青春專案日前接獲線報在29歲李姓毒品通緝犯住處埋伏將他逮捕歸案。(馮惠宜翻攝)

友善列印
中時
警方在其小女友身上發現K盤和愷他命。（馮惠宜翻攝）

真是混蛋男友！台中29歲李姓男子不自己施用2級毒品安非他命，還無償提供17歲小女友吸食，日前經警方接獲線報，經多日埋伏在其住處，俟李嫌與女友步出住所之際衝上前壓制逮捕李嫌，當場在倆人身上發現重2.89公克2級毒品安非他命、1小包0.54公克愷他命及K盤1只，而警方衝上前逮捕李嫌之際，其女友竟嚇到當場失禁。

台中市警局第三分局東區分駐所執行暑期青春專案日前接獲線報，29歲李姓毒品通緝犯駕駛號稱「神A」的租賃車輛經常於轄內出沒販毒，警方獲報後隨即調閱車行紀錄檢視其出沒時段及地點，規劃勤務派員實施圍捕。

經數日積極追查，鎖定李嫌住所，8月1日由東區所所長林愷庭親自率隊前往李嫌住所外埋伏查緝，俟李嫌與女友步出住所之際衝上前壓制逮捕李嫌，附帶搜索於李嫌隨身包包查獲重2.89公克2級毒品安非他命1小包，並在女友手中查獲K盤1只，內有1小包0.54公克愷他命。

警方衝上前逮捕李嫌之際，該女竟嚇到當場失禁。經警方調查，目前無業的李嫌不但自己施用2級毒品安非他命，還「呷好道相報」無償提供女友吸食，李嫌為應付2人開銷只好下海販毒，遭警方逮捕時所查獲的愷他命就是要出門面交的商品。李嫌採尿及訊後依毒品通緝、持有及轉讓毒品等罪嫌移送法辦。

(中時 )

花蓮驚爆校車司機脫童褲襲胸 橡… 高雄228公園馬桶爆炸 疑被少年放…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。