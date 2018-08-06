少女跟著男友吸毒販毒 遇警嚇到褲子溼答答

2018年08月06日 12:13 中時 馮惠宜

警方在其小女友身上發現K盤和愷他命。（馮惠宜翻攝）

真是混蛋男友！台中29歲李姓男子不自己施用2級毒品安非他命，還無償提供17歲小女友吸食，日前經警方接獲線報，經多日埋伏在其住處，俟李嫌與女友步出住所之際衝上前壓制逮捕李嫌，當場在倆人身上發現重2.89公克2級毒品安非他命、1小包0.54公克愷他命及K盤1只，而警方衝上前逮捕李嫌之際，其女友竟嚇到當場失禁。

台中市警局第三分局東區分駐所執行暑期青春專案日前接獲線報，29歲李姓毒品通緝犯駕駛號稱「神A」的租賃車輛經常於轄內出沒販毒，警方獲報後隨即調閱車行紀錄檢視其出沒時段及地點，規劃勤務派員實施圍捕。

經數日積極追查，鎖定李嫌住所，8月1日由東區所所長林愷庭親自率隊前往李嫌住所外埋伏查緝，俟李嫌與女友步出住所之際衝上前壓制逮捕李嫌，附帶搜索於李嫌隨身包包查獲重2.89公克2級毒品安非他命1小包，並在女友手中查獲K盤1只，內有1小包0.54公克愷他命。

警方衝上前逮捕李嫌之際，該女竟嚇到當場失禁。經警方調查，目前無業的李嫌不但自己施用2級毒品安非他命，還「呷好道相報」無償提供女友吸食，李嫌為應付2人開銷只好下海販毒，遭警方逮捕時所查獲的愷他命就是要出門面交的商品。李嫌採尿及訊後依毒品通緝、持有及轉讓毒品等罪嫌移送法辦。

(中時 )