OK超商文青店登場 坐看北門好風光

2018年08月06日 12:41 中時 吳奕萱

MIT大麥町精釀生啤機，獨家在北門門市開賣，市場唯一的「全程冰鎮直送，3度C控鮮」絕不會讓啤酒在運送時接觸常溫。（吳奕萱攝）

OK超商獨家的固力果進口食品。（吳奕萱攝）

OKmart結合城市地景，進化文青打卡特色店型，打造創新服務的體驗門市，結合台北北門地景特色，讓消費過程不再只是單純的金錢交易，而是心情上的消費互動。

完整的北門景觀映入眼簾，這是「OKmart北門門市」，整體的設計概念，保留北門城牆與磚瓦風格，延續該區文史氛圍，店招Logo採用鏽鐵板鏤空、背藏 LED的透光設計，溫暖呼應北門復古的氣質。牆面，是塑造一處空間氛圍的指標，讓消費者購物時就能融入北門的故事情境，善用紅磚牆的材質，搭配灰色板岩磚，並以斑剝的鏽蝕鐵作，加上刷舊的木板拼貼，細心地在細節上以鐵作鉚釘裝飾，希望保留北門原有的復古意象。

此外，巧思地在店內的消費環境設計上，將裝置藝術巧妙與門市服務結合，櫃檯部分以古原木推桶車的販賣概念呈現，增添巧思創意。

除了城市地景的結合外，OKmini也首次與實體門市結合，在商品組合上輔助門市店體販售常溫飲品、糖餅與零嘴等，三種溫層設計，讓OKmini可以囊括大多數超商商品，並具備更靈活的商品組合，有效降低門市坪數的使用，加上可支援20種以上的支付系統，在販售工具上聰明升級。

OKmini結合實體門市的新的服務型態，營運時間為早上7：00~晚上22：00，OKmini則24小時營業，智能化的工作時段，可優化門市人員的工作質量，降低人員工作的複雜性。

北門門市除了代表心的服務型態外，也使OKmart全新的消費體驗門市，著重在消費者的消費體驗。曾獲得專利發明獎的MIT「大麥町精釀生啤機」，獨家在北門門市開賣，市場唯一的「全程冰鎮直送，3度C控鮮」與其它生啤機不同的是，絕不會讓啤酒在運送時接觸常溫，採用澳洲進口的大麥以糖化煮沸過濾，注入發酵桶加活酵母菌，以及啤酒花穩定啤酒香味，口感溫醇順口，淡淡的麥香入口回甘，每桶為2000ML，平均可販售66杯，北門店開幕慶300ml嚐鮮價79元(原價$119)。

(中時 )