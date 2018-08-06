懲罰更名外航不停空橋！台大醫：與世界為敵

反制外航更名整到自己？台大醫：長官母湯啦！(資料照/美聯社)

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中時電子報
/ 綜合報導

四十四家外籍航空應大陸要求冠名為「中國台灣」，交通部研議反制措施，針對將台灣冠名添加「中國」的航空公司，考慮以不許停空橋、調整時間帶等做法予以懲罰。台大醫學院麻醉科教授王明鉅今天在臉書大喊「長官啊，母湯啦！」他說，讓所有搭乘外國航空公司的旅客，全部走電動手扶梯上飛機，這樣的傷害可是每年2000萬以上的自己人啊！

曾任台大醫院副院長的王明鉅在臉書發文指出，在金門通水、東亞靑運的兩次事件又吃了大虧之後，台灣政府更超想反制，只是長官啊長官，在反制之前，是不是要先想一想，哪種作法才是最好的反制之道。總不能老是拿犧牲與傷害台灣幾千萬民眾的福祉與權益，來作為反制的籌碼吧。

王明鉅說，要讓所有搭乘外國航空公司的旅客(其中大部份是台灣)，全部從舒服地坐在候機室走空橋上機，變成大家搭巴士走電動手扶梯上飛機，這、這、這樣的傷害，可是每年2000萬以上的自己人啊！光是想像在夏天進出國最旺的酷熱暑假中，要在50度以上高溫之下上飛機、趕飛機、轉機，恐怕就是很可怕的事。

王明鉅質疑，會不會台灣的幾家國際航空公司，飛到國外機場的時候，也被人家一樣，有空橋也不用大家都搭車用電扶梯甚至走樓梯，大家都來調整時間帶，大家都比照辦理呢？這不就是與全世界為敵了嗎？

網友也紛紛回應「懲罰自己民眾當作反制...真是笨的可以！」、「整到自己人！」、「自殘的概念」、「剛愎自用」、「真是國際大笑話，不知她要鬧到何時？」、「像小孩玩報復遊戲，真的很幼稚」。

(中時電子報)

文章來源：王明鉅臉書

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