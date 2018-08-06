呂秀蓮無奈：沒想到我退出 扶搖直上的是柯P

2018年08月06日 12:21 工商 崔慈悌

對2020年總統大選，世新大學副校長游梓翔今天表示，「三藍兩綠一白」的政治態勢會是關鍵，柯文哲參選可能性非常高，不過他也憂心當前選舉不見政策只剩「可愛教主」。前副總統呂秀蓮則無奈的表示，沒想到她不參選台北市長後，民調「扶搖直上」的是柯P。

原擬角逐台北市長的前副總統呂秀蓮昨天宣布不再參選，並強調未來將致力於「投資和平，預防戰爭」，呼籲全民超越藍綠及統獨對立，協力為台灣尋找第三條路。

呂秀蓮今天邀集游梓翔、國家展望文教基金會董事長施正鋒、師大教授范正平等人召開「1124過後：台灣新政局素描記者會」。

游梓翔指出，目前台灣政治為「三藍兩綠一白」的狀態，三藍為藍營的三顆太陽，外界質疑藍營是否會演變成「三個和尚沒水喝？」，但他認為，國民黨年底前非常缺水喝，所以在此之前是大家挑水，比看誰挑得多，「這種競爭對國民黨來說是好的」。

至於三個和尚由誰出線2020年？游梓翔分析，這要看年底選舉結果，如果新北市選得好，對朱立倫有利，如果六都能夠多拿一都，其他縣市也能過半，對國民黨主席吳敦義則是加分。

不過他也警告，無論是誰出線，國民黨想要拿下2020年總統大選，必須「兩個和尚挑一個和尚」才能夠有機會。

在綠營方面，游梓翔指出，綠營內部確實出現想換掉蔡英文的聲浪，這分兩種，一種是民進黨內部換掉蔡英文（黨主席），另一種是總統大選換掉蔡英文，儘管獨派「捧賴打蔡」，並想找機會與蔡攤牌，但除非綠營年底慘敗，否則他認為，2020年要換掉蔡英文「難度相當高」。

白色部分，就是柯文哲是否可能出馬參選2020？他認為，儘管柯強調他並未說過要選 總統，但柯參選可能性仍然非常高，柯的打法就是「丟出一句話，再混掉一句話」。不過他也擔心現在選舉只剩「可愛教主」式的打法，「比誰可愛」，但可愛不等於政策，也無法掩蓋曾經說過的話和所造的傷害。

呂秀蓮則認為，年底開票結果，藍綠不會有太大的差別，對民進黨來說，目前只有宜蘭、澎湖和中部三個縣市比較不穩，外界本來期待國民黨有突破，但現在看起來可能差別不大。

至於姚文智被民進黨提名參選台北市長後，民調卻越來越低，呂秀蓮表示，這出乎她意料之外，民進黨支持者現在都走在柯P旁邊，民進黨以往候選人最低民調為35.8％，怎麼姚文智民調都在10％以下，她以為自己出走後，姚文智搖會扶搖直上，「結果扶搖直上的卻是柯文哲」。

(工商 )