《全台最速報》Travel Light 小包旅行遊遍新北

《全台最速報》Travel Light 小包旅行遊遍新北

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中時電子報
綜合報導

◎Travel Light 小包旅行遊遍新北

帶著小包輕鬆玩新北！新北市觀光旅遊局推出「小包旅行」（mini bag tour)風格旅遊，推出貢寮、坪林石碇、平溪深坑等3條路線限量25種遊程，不管是要與山水共舞、體驗茶鄉文化與山城藝術之美或是鐵道天燈之旅，限量3000名額，即日開搶，其中由新銳設計師田修銓操刀的電子票卡僅限量發行1000張，一卡玩透透後還能蒐藏留念。

◎搶救宜蘭興中 自救會赴縣政府陳情

宜蘭縣五結鄉興中國中的行政大樓，因縣府打算將他撥給慈心華德福實驗高中使用，引發校方與地方不滿，儘管日前縣府釋出善意，表示行政大樓1樓仍保留給興中，但自救會成員按照原定計畫，前往縣民大廳靜坐抗議，自救會強調「護校的決心絕不會動搖！」

◎台東SBIR計畫 15菁英獲總獎金800萬

為鼓勵中小企業進行產業技術、產品與服務創新研究，台東縣政府自2012年起持續辦理產業創新研發推動（SBIR）計畫，6年來投入超過3000萬經費，吸引120家業者提案，其中66項計畫獲得補助，預估超過1億7千萬之產值，今年共精選15家台東菁英產業，獲頒總獎金800萬元。

◎學生套房販毒 高雄警方偵破

高雄市湖內警分局於今年6月初接獲線報，指湖內區一處出租學生套房疑似有人販毒，警方調查後發現確有其事，報請橋頭地檢署檢察官楊景婷指揮偵辦，經橋頭地方法院核發搜索票，8月3日展開查緝行動，一舉逮獲販毒集團鄧姓主嫌及下游藥腳等10人。

(中時電子報)

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