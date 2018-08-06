張鈞甯愛上這條蛇.....戴寶格麗Serpenti嫵媚登封

張鈞甯佩戴寶格麗的Serpenti系列珠寶，嫵媚登上MilkX雜誌封面。（MilkX雜誌提供）

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國際超模Lily Aldridge上半身全裸詮釋寶格麗Serpenti珠寶。（BVLGARI提供）
巴西社交名媛Helena Bordon佩戴寶格麗Serpenti珠寶。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti系列頂級祖母綠與紅碧璽鑽石項鍊。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti系列黃K金孔雀石鑽石耳環，約58萬8000元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti系列K金孔雀石鑽石項鍊，約178萬4000元。（BVLGARI提供）

一提到蛇，想必多數人會退避三舍、驚叫連連，但寶格麗（BVLGARI）以蛇為設計靈感的Serpenti珠寶，卻深得女人芳心、且愛不釋手。張鈞甯近日佩戴寶格麗最款式的Serpenti珠寶登上雜誌封面，國際超模Lily Aldridge也為寶格麗拍攝一系列妖媚誘惑的形象照，展現靈蛇充滿神秘嫵媚的時尚風情。

珠寶精品寶格麗完全詮釋義大利的時尚風情和品牌精神，不僅成熟細緻、大膽豔麗，而且性感嫵媚，其中最具代表性的珠寶作品，莫過於Serpenti系列，從設計靈感到精緻工藝，無不樹立義式珠寶設計典範，創造無與倫比的藝術價值。

形象清新的張鈞甯最近穿戴寶格麗Serpenti珠寶登上MilkX雜誌八月號封面，展現性感嫵媚的一面。國際超模Lily Aldridge拍攝一系列形象照，更不惜上身全裸入鏡，在鏡頭前展現誘人魅力及自信的神采。

風情萬種的寶格麗Serpenti深受名媛貴婦的喜愛，巴西社交名媛Helena Bordon也是忠實粉絲，近日她佩戴Serpenti系列腕表和珠寶入鏡，展現名媛的優雅氣質。

(中時 )

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