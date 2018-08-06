一家四兄弟都罹攝護罹癌 醫籲利用癌篩早發現

2018年08月06日 12:43 中時 馮惠宜

醫師建議45歲以上有攝護腺癌家族病史之男性，須開始接受定期檢驗攝護腺特異抗原（PSA）檢查，無家族史者可從50歲開始，不能輕忽。（馮惠宜攝）

愛爸爸，就鼓勵爸爸接受攝護腺篩檢！台中榮總接續在父親節舉辦免費攝護腺篩檢（攝護腺指數PSA），台中榮總泌尿部主任裘坤元指出，攝護腺癌是男性癌症第5名，中部有4成患者發現時已是晚期，該癌症與飲食與遺傳史有關，曾遇一家4兄弟都罹癌的病例，呼籲民眾只要有家族史的男性45歲以上就要每年做PSA檢查。

台中榮總連續第三年在父親節前夕展開免費攝護腺篩檢，由於這項癌檢已有健保給付，今年台中榮總惠康基金會與佐登妮絲合作提供一千名男姓免掛號費的癌篩，佐登妮絲也在企業發起「女人寵愛自己更加關心另一半（爸爸）健康」活動呼籲大家共同來關注辛苦爸爸的健康，台中榮總也在6日盛大舉辦活動開跑儀式。

裘坤元說，攝護腺癌是男性癌症第5名，中部有4成患者發現時已是晚期，該癌症與飲食與遺傳史有關，由於該癌症沒有症狀，一定要透過抽驗PSA攝護腺癌抗原指數才能早期發現早期治療。

他也說，病例中有很多都是病患是兄弟或堂兄弟，曾有一家四兄弟，73歲老二抽血確診罹攝護腺癌，他對醫師說「終於輪到我了！」並表示，老三、老四在五、六年前就罹患攝護腺癌，醫師一問，他還有沒有兄弟，結果他請76歲的大哥到醫院做檢查已是攝護腺癌末期，還出現骨轉移了。

裘坤元指出，攝護腺癌不再只侷限年紀大的中老年男性，基因遺傳仍為主因，故建議45歲以上有攝護腺癌家族病史之男性，須開始接受定期檢驗攝護腺特異抗原（PSA）檢查，無家族史者可從50歲開始，不能輕忽。且早期發現接受正規治療不但可以控制疾病，還能即早恢復正常生活並增加存活率。

(中時 )