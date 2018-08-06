非洲豬瘟來勢洶洶 農委會籲加強走私查緝

農委會防檢局副局長施泰華表示，自疫區返國旅客，將要求行李及鞋底消毒，養豬業者且須自行隔離一週，方可進入養豬場。（游昇俯攝）

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非洲豬瘟來勢洶洶，急性感染死亡率可達百分之百，目前無疫苗可用，且病毒極耐酸鹼，在冷凍肉上可存活高達1000天。農委會6日召開記者會，宣布防疫超前部署，即日起加強海巡、關務等邊境查緝走私，自疫區返國旅客，將要求行李及鞋底消毒，養豬業者且須自行隔離一週，方可進入養豬場。

中國遼寧省瀋陽市3日傳出首例非洲豬瘟疫情，已撲殺383頭豬，引起國際關注。農委會副主委黃金城表示，非洲豬瘟本在歐洲傳播，以每年約一百公里速度向東傳播，去年3月來到俄羅斯的伊爾庫茨克，這次中國瀋陽爆出疫情，因兩地距離有一千多公里遠，中間空白區塊沒有疫情傳出，目前不知是循何途徑傳播。

農委會家畜衛生試驗所所長杜文珍指出，非洲豬瘟在歐洲傳播情況相當嚴重，歐洲為了防堵疫情，從2013至2018年已花費5千萬歐元，因歐洲豬隻戶外飼養，容易受野豬感染，民眾又有打獵習慣，也會造成病毒傳播，使疫情無法控制；她說，因中國大陸肉豬產量佔全球一半，故中國案例格外引起國際關注。

黃金城表示，非洲豬瘟是豬隻急性動物傳染病，世界動物衛生組織（OIE）列為應通報疾病，目前無疫苗及藥物可治療，只能以撲殺作為清除手段，若傳入台灣，將對養豬產業產生極大衝擊，故農委會已展開超前部屬。

動植物防疫檢疫局副局長施泰華表示，非洲豬瘟病毒可透過廚餘，病豬的分泌物、排泄物，以及節肢動物（蜱，俗稱壁蝨）叮咬而感染；病毒在冷藏肉可存活100天，冷凍肉存活1000天，糞便中可存活11天，在豬舍也可存活1個月。

施泰華說，農委會上週五（3日）已發文海巡、關務等邊境管制單位，加強查緝走私肉類。旅客行李查驗，有私帶豬肉產品將會沒入，未通報者也會科處3千到1萬5千元罰鍰；從中國疫區返台旅客，將會要求消毒行李及鞋底，在中國養豬或參訪疫區養豬場者，會要求自行隔離一週才能進到自己的養豬場。

非洲豬瘟病毒耐酸鹼，在PH值4到13間皆能存活，僅能透過加熱致使蛋白質變性來消滅。施泰華表示，目前國內及外籍航空公司廚餘，皆委託華膳、華航及長榮三家空廚公司處理，農委會已要求加強查察，確保依規定銷毀，利用廚餘餵養的養豬場，也須符合環保署規範，以中心溫度90度C以上、蒸煮至少一小時，方可餵飼豬隻。

黃金城也指出，感染非洲豬瘟豬隻，在背部及耳朵位置的皮膚，會出現點狀、瀰漫性出斑，經解剖，可見脾臟腫大好幾倍，呈現暗黑色，以及腎臟點狀出血、淋巴結出血等都是顯著特徵。他說，因中國大陸爆發疫情之後，肉豬價格勢必崩跌，可能引起走私行為，呼籲民眾勿攜帶豬肉入境。

(中時 )

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