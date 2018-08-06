「臺東設計展」一起來品味臺東設計之美

2018年08月06日 12:35 中時電子報 綜合報導

透過五個主題展、五個衛星展，各式各樣的系列講座、跨領域主題論壇、設計食堂、主題市集，邀您走入臺東，品味山海間那些精彩的人情與物意。

背景多元的各策展人提出對臺東不同的觀點，用各自最著迷的視角切入，透過名為展覽的鏡，映照出各種臺東的輪廓。

▌自然‧而然 ▌國際工藝

自臺東豐富的天然資源與廣泛應用天然材料的特質出發，那是一種人與自然緊密共處的精神，進而向外輻射，挖掘世界各地志同道合的作品，共同的是對自然的敬畏與愛戀，不同的是多元的文化輪廓、材質應用與手藝工法。

地點 ：臺東美術館海舞廳

▌前濤‧後浪 ▌南島國際美術獎回顧展

來自臺東縣政府所創辦的南島國際美術獎，獎項透過臺東駐地交流與創作，以及藝術展覽與競獎，成為獨特的南島藝文生產計畫，回顧展集結歷屆精彩作品，也邀請獲獎藝術家提供新作，在展覽中和舊作進行對話。

地點 ：臺東美術館山歌廳

▌台東新便當計畫 ▌

自臺東富饒的農產漁獲出發，邀請五位生活在不同城市、專注於不同料理領域的職人參與，在一個小小的便當的空間裡，他們要用細膩的感官和專業的經驗與技術，以臺東食材進行便當的料理創作，分享在臺東的色香味之間，所挖掘出的嶄新可能。

地點 ：臺東美術館大文創教室

▌巢‧流 ▌原創，青創

關注臺東擁有最多族群的原住民文化，展出充滿活力的原民青創設計，這些青年自他們的母體文化出發，經過現代審美與巧思創意，創造出多元豐富的樣貌。

地點 ：臺東縣原住民族文化創意產業聚落LIMA展區

▌有一種浪潮，叫臺東 ▌國際幸福城市

自這些年臺東的轉變切入，「臺東」一詞已經不同於過去的身分與形象，如今成為一種令人嚮往的生活場域，展覽中可一窺臺東在各種面向上，生活樣貌的蛻變。

地點 ：鐵花新聚落275倉庫

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(中時電子報)

(前濤後浪)圖片來源：台東縣政府