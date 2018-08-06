蘇指深澳電廠被嫁禍 新北市府：海水退了才知道誰沒穿褲子

蘇貞昌今天上午出席競選辦公室三重區總部揭牌儀式。（譚宇哲翻攝）

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民進黨新北市長參選人蘇貞昌連日與新北市府隔空交火，蘇今天再批新北市府爭功諉過，「凡是我做的就變成他的，凡是要嫁禍在我身上的，包括深澳電廠是環保署依據法令進行的程序，就弄到我身上」，新北市府發言人張其強反嗆，「海水退了，才知道誰沒穿褲子」。

蘇貞昌今天上午出席競選辦公室三重區總部揭牌儀式，對於競總辦公室第一站選在深綠的三重區，是否為了整合派系打選戰，蘇貞昌說，民進黨在初選也許有各種大家分頭努力，但一提名就是團結一致，不會有甚麼派系。

蘇貞昌日前指出深澳電廠場是朱立倫當行政院副院長時裁示核准通過，新北市府3日拿出環評書，反指深澳電廠更新擴建計劃2006年通過環評，7月由環保署正式公告，當時的行政院長就是蘇貞昌。

對此蘇貞昌今回應，這段期間看到新北市政府在朱立倫強壓下違背行政中立，一直為黨籍候選人助選，且一再爭功諉過，「凡是我做的就變成他的，凡是要嫁禍在我身上的，包括深澳是環保署依據法令進行的程序，就弄到我身上。」

張其強表示，深澳電廠更新擴建計劃白紙黑字寫得很清楚，民國95年6月通過環評，7月由環保署正式公告，當時的行政院長就是蘇貞昌，這是事實，不是弄不弄，是老縣長先毫無根據的指責，市府才依事實説明，這不是老縣長所謂的口水，是海水，「海水退了，才知道誰沒穿褲子」。

(中時 )

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