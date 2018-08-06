法布甜攜手泰晶殿合攻中秋月餅市場

法布甜執行張張淑卿推中秋月餅禮盒。（圖／曾麗芳）

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張淑卿說，法布甜的中秋禮盒款式與品項多，售價從300元至1280元不等。（圖／曾麗芳）

以健康、養生為訴求的「法布甜」糕餅店，為了幫助果農，今年中秋月餅特別開發愛文芒果與信義鄉紫蘇梅新口味，希望以實際行動幫助在地果農；另推出限量500盒的彩色月餅，口味除了頂級奶皇、巧克力、抹茶之外，還有蔓越莓月餅，共同搭配成彩色馬卡龍般的月餅禮盒，成為吸睛亮點。

法布甜執行長張淑卿表示，今年在增加新口味，以及與關係企業-泰晶殿合推「泰好康」活動，每張泰晶殿VIP券可兌換3盒「金月禮盒」加持下，今年中秋禮盒總銷售量可望超過2萬盒，年增5%。

致力研發無油法式鳳梨酥的法布甜，使用100%杏仁粉代替麵粉與蛋白，搭配台灣在地土鳳梨餡，吃起來清香優雅，曾連續5年獲得台北市鳳梨酥大賽優選。低糖、低熱量，也是法布甜法式鳳梨酥歷久不衰的主要原因。

張淑卿表示，雖然月餅原料成本上漲，但法布甜自行吸收成本；今年中秋糕餅除了原味、日月潭紅茶和茉莉綠茶口味之外，新增愛文芒果與信義鄉紫蘇梅，都是台灣在地、有特色的農特產品。

張淑卿指出，店內的人氣奶皇月餅，鬆軟的白鳳豆沙餅皮，加上口感綿密的鹹蛋黃內餡，都符合低膽固醇、低糖、低熱量的要求，讓消費者或受贈者也能吃出健康。

值得一提的是，包裝時尚品味，堪稱伴手禮界愛馬仕的法布甜，今年特別限量推出500盒的彩色月餅，除了頂級奶皇還有巧克力、抹茶和蔓越莓口味月餅，搭配成彩色馬卡龍般的月餅禮盒，非常吸睛。

張淑卿強調，即日起至9/10買十送一，還有免運費的好康；另外，法布甜將提供300盒法布甜禮盒做公益，每盒500元、預計募集15萬元捐贈台中市社會局，讓弱勢族群也能開心過中秋。

(工商 )

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