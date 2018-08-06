吳宏謀兩招「懲罰」更名外航 他怒：整死航空業

吳宏謀兩招「懲罰」更名外航 他怒：整死航空業(圖/本報系資料照 陳麟全攝)

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中時電子報

對於中國民航局要求外籍航空必須冠名「中國台灣」，交通部長吳宏謀考慮反制「不許停空橋、調整時間帶」等懲罰。對此，航空業從業人員怒批「到底是整到外人，還是自己人？」空橋費少收影響民航作業基金收入；時間帶是經過國際約定和商業協調而來，政府豈能說改就改，「政策研議要有效，不能只是一個爽字。」

《聯合報》報導，航空業人士直搖頭，外籍航空使用空橋都有收費，是民航作業基金的收入，才有金費維修松山機場、小港機場等，台灣民航的軟硬體設備。假如政府不給停空橋、收費減少、民航基金沒收入、沒錢維修，只會惡性循環，是誰獲利？誰損害？

例如A380巨型客機，有4百名以上乘客，若不能停空橋，需要多少輛接駁車運送旅客？浪費多少地面作業時間？航空業人士批評，「不知道哪來自信認為可以讓飛機不靠橋？」

交長吳宏謀懲罰調整時間帶，航空業人士不以為然，「這樣的國際約定不是說改就改的，有些時間帶的爭取甚至是航空公司彼此間因商業利益交換、購買而來。」每年IATA(國際航空運輸協會)會開2次會議，協調「時間帶」，包含一架航空器從起飛到降落，使用的飛航情報區、航空管制及機場等設施資源的時間，申請獲得同意，航空公司才能更改下一季班表。政府說改就改，難道國際約定都作廢嗎？

航空從業人員認為，台灣國際民航相關政策多半是「意氣用事」，政治凌駕專業，沒有效用，「如果政策研擬都只是一個『爽』字，最後只會傷到自己人。」

(中時電子報)

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