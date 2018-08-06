出國海關「嗶嗶叫」免煩惱 「健康存摺」洋人也知道

2018年08月06日 12:46 中時 陳志祥

髖關節置換的老人家在出國海關遇上金屬探測器「嗶嗶叫」免煩惱！只要下載健保署的「健康存摺」就能解決問題，存摺有個人3年內的就醫資料，並能轉換英文版內容提供外國人快速化解疑慮。

「健康存摺」是健保署在2014年建置民眾最近3年使用健保的西醫、中醫、牙醫門診與住院資料，還有手術、用藥、過敏記錄、血脂血糖等檢驗結果、影像或病理檢查報告、出院病歷摘要等。

這分存摺可以跨機關連結預防接種記錄、器捐或安寧緩和醫療意願、成人預防保健與癌症篩檢結果等琳瑯滿目。最重要的是「貼心叮嚀」服務，提醒民眾洗牙、四癌篩檢、預防保健與慢性病處方箋領藥時間。

其實健康存摺可以記錄血壓、血糖、體重等生理量測資料，打造個人專屬健康資料庫，提升自我照顧能力，健保署長李伯璋表示，健康存摺能夠促進親子互動，為人子女藉以關懷父母親健康。

健康存摺從2014年9月實施至目前為止，總共74萬人使用、使用人次643萬人次，截至今年4月之前，平均每個月使用人次11.86萬次、每月新增1.43萬人；可是今年5月有了手機快速認證後，每個月使用人次達到39萬次、新增人數3萬人。

其中女性使用率54.14％高於男性的45.86％，以30至39歲最常使用、占有25.04％，其次是40至49歲的20.62％，年輕族群20至29歲的使用率也不差，占比16.47％，50至59歲為15.34％排名第4。

李伯璋說，很多老人家記不住、也不太了解看病時醫生的說明，而健康存摺現在方便使用，未來也會持續增加健康存摺資料豐富度，這應是父親節送給爸爸的最好、最簡單的禮物！

資深媒體人洪素卿帶著洪爸爸一起現身說法，快速下載洪爸爸的健康存摺。近日健保署舉辦「健康存摺破百萬、愈早登錄愈讚」的抽獎活動，鼓勵民眾下載，隨時關心自己、家人的健康。

(中時 )