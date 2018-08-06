花蓮》新竹縣范姓宗親會參訪花蓮縣政府 受到熱情歡迎

新竹縣范姓宗親會常務理事德禮（左1）、縣議員上官秋燕（左2）、理事長范錦榮（右3）受到花蓮縣政府觀光處長彭偉族（左3 ）等人熱情歡迎。（范振和攝）

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新竹縣范姓宗親會致贈特產米粉，由花蓮縣政府觀光處長彭偉族（左3）代表接受。（范振和攝）
新竹縣范姓宗親會將花蓮縣政府當成參訪景點，在大門口合影留念。（范振和攝）

「花蓮縣有好山好人情，歡迎新竹縣范姓宗親花蓮遊！」花蓮縣政府觀光處長彭偉族以客家話代表縣長傅傅崐萁親切地迎接遠道而來的訪客，強調花蓮美景處處，值得深度旅遊。

新竹縣范姓宗親會成員6日上午由會長范錦榮、常務理事范德禮、范家媳婦縣議員上官秋燕引領，分搭兩輛大型遊覽車暢遊花蓮，並慕傅崐萁認真治理縣政美名，浩浩蕩蕩參訪花蓮縣政府，受到彭偉族、花蓮縣范姓宗親會理事長范光旺、總幹事范俊毅、創會總幹事范振城等人熱情歡迎。

彭偉族說，傅縣長將花蓮觀光推上國際舞台，最近有130個左右的部落豐年祭，傅與立委夫人徐榛蔚幾乎場場參與，很累但受到尊敬，花各有四分之一的客家人、原住民、外省人、閩南人，是全台族群融合最佳示範縣，除了好人情外，花蓮的好山好水值得深度旅遊。

花蓮有金針花季、溫泉季等，豐富多元，每年都受到國內外遊客青睞，尤其客家人最多的鳳林鎮在本月底就要推出「百鬼節」，屆時大鬼、小鬼、酒鬼都會出籠，返鄉年輕人「變鬼變怪」與老人家同歡，他希望在場大家也能抽空「搞鬼」參與。

上官秋燕不斷為花蓮美言，表示花蓮天氣熱、人情更熱，除了溫泉季即將到來外，今年雙十國慶的煙火也將拉到花蓮舉辦，她歡迎「大人細仔共下來熱情的花蓮！」最後，縣府與新竹縣范姓宗親會禮尚往來，互贈特產奶油酥條與米粉，場面溫馨。

(中時 )

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