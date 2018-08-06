弒兄斷掌焚屍 狠弟「詐死重生」判無期

林男企圖借屍詐死重生，竟持菜刀砍死哥哥，剁砍雙掌、灑汽油焚屍。(資料照，盧金足翻攝)

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台中市106年間發生駭人聽聞的弒兄斷掌焚屍案，林宗耀因公司倒閉信用破產、刑案纏身，假冒哥哥林正賢名義申辦證件在外行事多年，企圖借屍詐死重生，竟持菜刀砍死哥哥，剁砍雙掌、灑汽油焚屍。台中地院依殺人等罪判處無期徒刑，而林母曾出面作證助換得身分證，依違造文書等罪起訴。

判決書指出，48歲林宗耀因詐欺案被判1年確定，未到案執行，被通緝，並涉多起官司。他經營營造公司倒閉、信用破產，於104年9月間持自己照片冒稱是56歲哥哥林正賢，向戶政事務所申請補發身分證，找母親出具證明，詐稱林宗耀的相片就是「林正賢」本人，而換證成功，他並陸續獲換健保卡及護照，用於租屋、買保時捷及買賣股票等。

林正賢多年嗜賭，屢向弟弟索借錢，林宗耀不勝其擾心生怨念，因對外冒哥哥身分行事未被識破而食髓知味，萌生弒兄借屍詐死，真正取代重生。在106年間深夜計誘哥哥到重劃區內，持菜刀砍死，再狠剁雙掌，以免指紋比對查出身分；並將自己的駕照及名片放進他後褲袋，企圖讓人誤認死者是「林宗耀」，再潑汽油焚屍，還撒骰子製造因賭滅口跡象。

案發當天凌晨，保全人員巡邏重劃區驚見焚屍，向警方報案。警方發現「林宗耀」證件，追查發現他凌晨5時曾返住處、用車保時捷在清晨7時還有行車紀錄，察覺死者恐非「林宗耀」，檢警循線逮捕林到案。

(中時 )

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