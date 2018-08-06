中年男浴室割傷腿 傷口染大便細菌化膿

2018年08月06日 14:03 中時 王文吉

陳男右腿傷口癒合不良還化膿，醫師將傷口重新劃開，做清創手術，並放置引流管。（王文吉翻攝）

豐原醫院高壓氧中心主任陳明澤指出，患者到院時右腿外側的縫合傷口，有發炎、流膿現象。（王文吉攝）

陳男右腿遭磁磚割傷，因感染大腸桿菌、綠膿桿菌，傷口癒合不良。（王文吉攝）

南投53歲陳姓男子日前到南部旅遊，不慎在民宿浴室遭磁磚割傷右腿，造成16公分傷口，家人緊急將他送到鄰近的醫學中心縫合。陳男傷後10多天後傷口沒癒合還發炎，他輾轉到衛服部豐原醫院求助，經醫師檢查，竟發現感染大腸桿菌、綠膿桿菌，差點引發敗血症。

陳男上月6日在南部民宿洗澡時，撞到洗手台磁磚，右腿割出16公分傷口，家人緊急將他送到鄰近的醫學中心急診室縫合。陳男表示，他原本以為縫合後，應該沒什麼大礙，返回南投後也到住家附近醫院拆線，沒想到事隔10多天，傷口持續發炎，才到其他醫院就醫。

豐原醫院高壓氧中心主任陳明澤示範使用食鹽水清洗傷口。（王文吉攝）

浴室、廁所容易有大便細菌飄散，醫師建議穿拖鞋進入，並每天清洗浴室1至2次，使用1％漂白水消毒。（王文吉攝）

豐原醫院高壓氧中心主任陳明澤表示，患者到院時右腿外側的縫合傷口，有發炎、流膿現象，經安排進到手術室將傷口重新劃開，做清創外還放置引流管，配合服用消炎藥，治療2個多禮拜傷口才逐漸癒合。陳明澤說，浴室、海邊等環境較髒，第一時間如果沒有將傷口處理乾淨，縫合後容易出現感染情況，

感染科主任王唯堯也說，傷口感染大腸桿菌、綠膿桿菌，臨床上常見於糖尿病足，這位病患本身沒有糖尿病，可能免疫功能低下，造成傷口感染，拖了一段時間才到院就診。皮膚、消化道的細菌超過1千種，正常人赤腳進入浴室、廁所，一般不會被感染，但老年人、器官移植、糖尿病患等，是高危險群。

王唯堯表示，民眾若不慎遭割傷，首先要確認5年內是否有打過破傷風，如果沒有要趕快去打，接著使用有含氯的自來水沖洗傷口，之後趕緊就醫。王唯堯說，在國外都是穿拖鞋進浴室，東方人則習慣赤腳進入，建議國人每天清洗浴室1至2次，並使用1%漂白水消毒。

(中時 )