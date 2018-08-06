大陸新「無產中產階級」消費過度入不敷出

2018年08月06日 13:56 中時 楊家鑫

大陸經濟持續發展，然而民眾收入增速卻未能跟上消費增長。香港《星島日報》報導稱，由於在理想生活和現實收入之間出現一道鴻溝，大陸年輕人消費趨勢呈現不均衡，被戲稱為「無產中產階級」，這種現象在房價高漲的一線城市尤為明顯。有學者認為，畸高房價和父母的財富支撐，導致年輕人失去追求感，只好選擇通過消費的方式展現個性。這種現象被稱為安慰型經濟，將大大降低生育意願，對國家未來會有負面影響。

香港《星島日報》報導指出，北京、上海、廣州、深圳等一線城市房價居高不下，依靠父母的財富得到基本生存保障成為大陸青年中的普遍現象。有學者認為，畸高房價和父母的財富支撐導致年輕人失去追求感，年輕人選擇消費，在自我感受良好的同時，還能在其他人面前體現優越感。

報導稱，陸媒5月份針對青年消費狀況做了一份社會調查。調查中，30％的受訪青年表示自己平時會花掉大部分收入，26.7％的受訪青年每月收入差不多正好花完，18.2％的受訪青年坦言自己收入不夠花，經常超前消費。

在涉及原因的調查中，有49.4％的受訪青年指出這是由於家庭負擔小，為更多消費提供了可能，43.5％的受訪青年認為這是面對高生活成本及時行樂的行為。在「入不敷出」的總體趨勢下，年輕人的消費觀念、偏好和趨勢為大陸消費帶來了新的變革，被認為影響著大陸正在進行的消費升級。

報導稱，中國人民大學教授曲強認為，大眾在對未來失去方向後，往往就會追求消費，用「金錢購買」這種簡單的行為來讓自己獲得成就和快樂感。在經濟出現放緩下行時，社會出現的這種現象，被稱為安慰型經濟。

曲強稱，大陸社會應警惕安慰型經濟的發展。一但要成家撫養子女，很多青年的薪水不能負擔購房和子女教育等各方面之需。青年不願意犧牲自己的生活品質，於是紛紛選擇不婚、不育等生活方式。

(中時 )